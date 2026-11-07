Έκθεση Κομισιόν: Σε τροχιά δημογραφικής συρρίκνωσης η Ελλάδα | Η χώρα χάνει 2,8 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2080

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των κατοίκων της θα χάσει η χώρα μας μέσα στις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γήρανση του πληθυσμού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση «2027 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies», που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2026, ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί από περίπου 10,4 εκατομμύρια το 2025 σε μόλις 7,6 εκατομμύρια το 2080, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 26%. Η απώλεια αυτή αγγίζει τους 2,8 εκατομμύρια κατοίκους και συνοδεύεται από ριζική μεταβολή ως προς την ηλιακή σύνθεση της χώρας, καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική ηλικία θα είναι λιγότεροι από τους ηλικιωμένους.

Η έρευνα της Κομισιόν δείχνει ότι η πληθυσμιακή συρρίκνωση θα εξελιχθεί σταδιακά, χωρίς να περιορίζεται στις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στα 10,2 εκατομμύρια το 2030, στα 9,7 εκατομμύρια το 2040 και στα 9,2 εκατομμύρια το 2050. Η πτωτική πορεία συνεχίζεται, με την Ελλάδα να προβλέπεται ότι θα αριθμεί 8,6 εκατομμύρια κατοίκους το 2060 και περίπου 8 εκατομμύρια το 2070, πριν φτάσει στα 7,6 εκατομμύρια το 2080.

Η χαμηλή γεννητικότητα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού αποτελούν τον πυρήνα του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2024 στο 1,24 παιδί ανά γυναίκα, ενώ για το 2025 εκτιμάται στο 1,20. Τα επίπεδα αυτά είναι σημαντικά χαμηλότερα από το όριο των περίπου 2,1 παιδιών ανά γυναίκα που απαιτείται για τη φυσική αναπλήρωση των γενεών, όταν δεν συνυπολογίζεται η μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι ο δείκτης θα ανακάμψει σταδιακά, φτάνοντας στο 1,34 το 2040 και στο 1,45 το 2080. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν ανατρέπει την μακροχρόνια δημογραφική υποχώρηση.

Όπως επισημαίνεται στην εν λόγω έκθεση, η χαμηλή γονιμότητα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αναβολή της απόκτησης παιδιών, είτε λόγω προσωπικών επιλογών είτε εξαιτίας συνθηκών αβεβαιότητας. Παράλληλα, η τεκνοποίηση σε μεγαλύτερες ηλικίες έχει γίνει περισσότερο κοινωνικά αποδεκτή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι γεννήσεις που αναβάλλονται πραγματοποιούνται τελικά.

Ένας ακόμη παράγοντας που καθορίζει τις πληθυσμιακές εξελίξεις είναι η μετανάστευση. Για την Ελλάδα, η έκθεση προβλέπει θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο σε όλη την περίοδο των προβολών, με περίπου 42.000 περισσότερες αφίξεις από αναχωρήσεις το 2025, 22.000 το 2050 και 31.000 το 2080. Ακόμα και με θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο όμως, ο πληθυσμός της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται.

Όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, περισσότεροι από ένας στους τρεις κατοίκους της Ελλάδας θα είναι ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών στα μέσα και στο τέλος του αιώνα. Στον αντίποδα, ο πληθυσμός ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ελλάδα προβλέπεται να περιοριστεί από περίπου 6 εκατομμύρια το 2025 σε 3,8 εκατομμύρια το 2080, δηλαδή να μειωθεί κατά περίπου 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Σοφία Βαρδακαστάνη