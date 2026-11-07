Φάκελος ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ | Η Ζάκυνθος, η Ελλάδα, ο Ευρωπαϊκός Νότος και το «Σκανδιναβικό Παράδοξο» | Γράφει ο Σπύρος Ξένος

Σπύρος Ξένος Κοινωνιολόγος

Καμπανάκι για τη Χώρα μας η έκθεση Ageing report 2027.

Τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία του ΙΔΕΜ.

Η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά. Η σκληρή αλήθεια πίσω από τους αριθμούς.

Η ηπειρωτική περιφέρεια αδειάζει, με τη μείωση των γεννήσεων να ξεπερνά το 50% σε έξι (6) νομούς στην επικράτεια, ελάχιστα νησιά αντέχουν.

Για ποιους λόγους διαφοροποιείται η Ζάκυνθος από τη συνολική εικόνα στην ελληνική επικράτεια.

Δημογραφική συρρίκνωση. Μια σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα και ένας δύσκολος πολιτικός γρίφος

Σύμφωνα με πρόσφατα (22/9/2026) στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), αλλά και τη χθεσινή δημοσιοποίηση της έκθεσης Ageing Report 2027: «…η Ελλάδα δεν βιώνει απλώς μια γενική αριθμητική κάμψη, αλλά και έναν έντονο γεωγραφικό κατακερματισμό, καθώς η ηπειρωτική περιφέρεια συρρικνώνεται ραγδαία, ενώ ελάχιστες νησιωτικές ζώνες διατηρούν θετικό πρόσημο.

Η δημογραφική αυτή υποχώρηση αποτυπώνεται καθαρά στη διαχρονική σύγκριση των αριθμών: από τις περίπου 148.000 γεννήσεις ετησίως την περίοδο 1979–1980, η Ελλάδα διολίσθησε σε μόλις 67.000 τη διετία 2024–2025, καταγράφοντας συρρίκνωση που υπερβαίνει το 50%…».

Παρά ταύτα, η μείωση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στον χάρτη. Η γεωγραφική διάσταση των απωλειών αναδεικνύει μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στην ενδοχώρα και τη νησιωτική Ελλάδα. «Σε έξι νομούς της ηπειρωτικής επικράτειας, τη Θεσπρωτία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλώρινα, η πτώση των γεννήσεων ανάμεσα στο 2009 και το 2024 ξεπέρασε το 50%, ενώ σε άλλους δέκα νομούς κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μεταξύ 45% και 50%.

Στον αντίποδα, αρκετές νησιωτικές περιοχές εμφανίζουν αξιοσημείωτες αντοχές, με έξι νομούς να καταγράφουν μείωση κάτω του 30%. Μάλιστα, στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο, η υποχώρηση των γεννήσεων περιορίστηκε σε ποσοστό κάτω του 15%, συγκρατώντας σημαντικά τις απώλειες, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα…».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, και αν δεν υπάρξει κάποια σημαντική θετική μεταβολή στο μεταναστευτικό ισοζύγιο, το 2080 ο πληθυσμός της Ελλάδας, από 10,4 εκατομμύρια σήμερα, θα είναι μόλις 7,6 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 34,6% άνω των 65 ετών και το 14,6% άνω των 80 ετών!

Και εδώ ακριβώς, θα ήθελα να σταθώ και να σχολιάσω δυο – τρία μόνο πράγματα:

Αλήθεια, γιατί η Ζάκυνθος εμφανίζει αυτή τη σοβαρή και σταθερή, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, συγκριτική διαφοροποίηση, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές στην επικράτεια;

Η βασική εξήγηση πίσω από όλες αυτές τις αποκλίσεις εντοπίζεται, κυρίως, στη δημογραφική σύνθεση κάθε περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, ως καθοριστικός αξιολογείται ο ρόλος της εσωτερικής και εξωτερικής μετακίνησης: περιοχές όπως η Ζάκυνθος, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, χάριν στην οικονομική και τουριστική τους δυναμική κατάφεραν, όχι μόνο να συγκρατήσουν τους νέους ανθρώπους, αλλά και να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους και οικογένειες, διατηρώντας έτσι μια σαφώς πιο νεανική πληθυσμιακή πυραμίδα. Πέραν τούτου, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ζάκυνθος καταγράφει το 2ο υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας (1,71) στην επικράτεια, το 2ο υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών (13,8%) και ένα από τα 10 χαμηλότερα ποσοστά μέσης ηλικίας μητέρας στην απόκτηση παιδιών (31 έτη).

Η δημογραφική συρρίκνωση, την οποία παρακολουθήσαμε ανωτέρω αποτελεί φαινόμενο ελληνικό- ευρωπαϊκό ή μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα;

Η δημογραφική συρρίκνωση, την οποία περιγράφουν όλες οι γνωστές έρευνες, αποτελεί μια σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα, με βασικό χαρακτηριστικό τη μείωση της γονιμότητας. Ένα κοινωνικό φαινόμενο (δημογραφικό έλλειμμα), το οποίο διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση ατομικών επιλογών, υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων και αξιακών ιεραρχήσεων, θεσμικών ρυθμίσεων και διαρθρωτικών περιορισμών.

Υπάρχουν άραγε «μαγικές» λύσεις για την αναστροφή του κοινωνικού φαινομένου της δημογραφικής καθίζησης;

Οι οριζόντιες λύσεις και τα μαγικά «φίλτρα» των παραμυθιών θεωρώ ότι στέρεψαν. Η υποχώρηση της γονιμότητας και η δημογραφική καθίζηση αποτελούν μια οικουμενικότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά ακόμη και για Χώρες και περιοχές του κόσμου, όπως η Τουρκία, η Αλβανία ακόμη και η Υποσαχάρια Αφρική. Ωστόσο, θεωρώ ότι σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ, το πιο σημαντικό όλων είναι να κατανοήσουμε τους διακριτούς αιτιακούς μηχανισμούς, που οδηγούν στη συντήρηση και αναπαραγωγή αυτής της δημογραφικής προσαρμογής (καθυστέρηση δημιουργίας και μείωση μεγέθους οικογένειας, παρατεταμένη αναβολή και μετάθεση τεκνοποίησης, ατεκνία κ.α.).

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο θα μάς βοηθήσει να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα του προβλήματος της δημογραφικής συρρίκνωσης αποτελεί και το «Σκανδιναβικό Παράδοξο». Πολύ σύντομα, και κλείνω μ’ αυτό, ας δούμε λοιπόν:

Αν θα εκτιμούσαμε, και πολύ σωστά θα κάναμε, ότι η δημογραφική γήρανση και συρρίκνωση του πληθυσμού στην Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Νότο (Χώρες παραδοσιακά οικογενειο-κεντρικές), πηγάζει πρωτίστως και τροφοδοτείται από μια σειρά διαρθρωτικών- πολιτικών ανισορροπιών, όπως το στεγαστικό πρόβλημα, η εργασιακή επισφάλεια των νέων, οι κοινωνικές ανισότητες, η αποτυχία αναδιανομής, η βαθιά θεσμική δυσπιστία απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς, η ανεπάρκεια των δημοσίων δομών φροντίδας και κυρίως η οικονομική επιβάρυνση, το κόστος και ο κίνδυνος υλικής αποστέρησης και φτώχιας που συνεπάγεται η τεκνοποίηση (βλ. «ποινή μητρότητας») τότε, πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε την εικόνα επίμονης υποχώρησης της γονιμότητας στη Δ. Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές Χώρες, που χαρακτηρίζονται, ιστορικά, από θεσμική επάρκεια, ισχυρά καθολικά συστήματα κοινωνικής προστασίας- πρόνοιας, εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, σημαντικές κοινωνικές μεταβιβάσεις, υψηλά επίπεδα έμφυλης ισότητας κ.α.;

Εδώ, λοιπόν, φαίνεται καθαρά ότι ο αξιακός μετασχηματισμός, που συντελείται τα τελευταία χρόνια εκεί (Δ. Ευρώπη- Σκανδιναβικές Χώρες), οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό των προσωπικών προτεραιοτήτων και προτάσσει σε μια σειρά μετατοπίσεων, όπως η διεύρυνση της ατομικής διαβίωσης, η αποδυνάμωση των σταθερών συντροφικών σχέσεων και ο περιορισμός της συναισθηματικής διαθεσιμότητας, η κατάλυση του παραδοσιακού τύπου οικογένειας και η ανάδυση νέων (εναλλακτικών) μορφών γονειοκότητας, ο εργασιοκεντρισμός μαζί με διάφορες υπαρξιακές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, οδηγώντας τελικά στο ίδιο δημογραφικό αδιέξοδο.

Πάραυτα, συνεχίζω να πιστεύω ότι εδώ στην Ελλάδα μπορούμε ακόμη να κάνουμε κάποια πράγματα, όσον αφορά τις βασικές κοινωνικές υποδομές και τα επίπεδα κοινωνικής εμπιστοσύνης… Οψόμεθα!