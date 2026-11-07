ΚΕΔΕ: Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των δήμων | Ανοιχτά παραμένουν τα μεγάλα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης

Δέσμη μέτρων για την οικονομική ενίσχυση των δήμων, την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και τη χρηματοδότηση έργων ανακοίνωση την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας τις ανακοινώσεις στις οποίες είχε προβεί νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Τα μέτρα στήριξης των δήμων

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, θα διατεθούν 300 εκατομμύρια ευρώ για έργα ανακύκλωσης, τα οποία θα πιστωθούν άμεσα στους δήμους από το νέο ΕΑΝ, ενώ επιπλέον 240 εκατομμύρια θα δοθούν ευρώ εντός Νοεμβρίου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς τους παρόχους ενέργειας. Για το τέλος παρεπιδημούντων, διευκρίνισε ότι η αύξηση στο 1% θα αποτελεί επιλογή των δήμων.

Όσον αφορά την συντήρηση των σχολικών κτιρίων, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης και υπενθύμισε ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» προβλέπεται να διατεθούν συνολικά 400 εκατ. ευρώ την επόμενη τετραετία για την επισκευή σχεδόν 2.000 σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προβλέπεται χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τέσσερα χρόνια, με στόχο τις επισκευές δρόμων εντός των δήμων και των οικισμών και ανακοίνωσε την πρόσθετη διάθεση 50 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μπαταριών, ώστε οι δήμοι να αξιοποιούν την ενέργεια που παράγεται από τοπικές ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επιπλέον σε δύο πρόσθετες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος των δήμων. Όπως σημείωσε, επιδιώκει σε συνεργασία με τη ΔΕΗ να υπάρξει πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν, ύψους έως 60 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα συζητήσεις με τη ΔΕΗ για τη διαμόρφωση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους.

Συστάσεις προς τους δημάρχους για την διαχείριση των πόρων και τις απευθείας αναθέσεις

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων αυξήθηκε από ποσό μικρότερο των 1,8 δισ. ευρώ το 2019 στα 3 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση 67%. Σημειώνεται ακόμα ότι ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε συστάσεις προς τους δημάρχους προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο η διαχείριση των διαθέσιμων πόρων γίνεται με τον πιο συνετό τρόπο. Αναφέρθηκε ειδικότερα στις απευθείας αναθέσεις και στις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυτοκριτικής και διορθωτικών κινήσεων.

Θ. Λιβάνιος: Επέκταση της εντοπιότητας στις προσλήψεις και ενίσχυση για το ενεργειακό κόστος

Εκτός από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, σημαντικές ανακοινώσεις στο συνέδριο της ΚΕΔΕ έγιναν και από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος ανακοίνωσε την επέκταση του μέτρου εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού των δήμων, καθώς και πρόσθετες διαγνωστικές διαδικασίες για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Εστιάζοντας στην έκτακτη οικονομική επιχορήγηση για το ενεργειακό κόστος, ο Θεόδωρος Λιβάνιος ενημέρωσε ότι δόθηκε μια δόση ΚΑΠ, που αντιστοιχεί σε 140 εκατ. ευρώ. «Μέχρι το τέλος θα δοθεί μια συμπληρωματική δόση ΚΑΠ, που θα είναι μικρότερη της μιας δόσης έως το τέλος του χρόνου για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους», εξήγγειλε. Επίσης, δεσμεύτηκε για απόδοση των υπεσχημένων 240 εκατ. ευρώ προς τις 136 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Απαντώντας στην διαμαρτυρία των δημάρχων για το κόστος της κιλοβατώρας, που αγγίζει το 0,26 ευρώ, ο Θεόδωρος Λιβάνιος είπε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που οι πάροχοι ενέργειας βλέπουν τις υποδομές της Αυτοδιοίκησης». «Θα καλέσουμε τους παρόχους ενέργειας και ως 332 Δήμοι και 136 ΔΕΥΑ θα τους πούμε ότι τα χρήματά σας είναι εγγυημένα και ως εκ τούτου θα δούμε τα τιμολόγια και τα πλεονεκτήματα επιλογής», υπογράμμισε.

Ανοιχτά παραμένουν τα μεγάλα αιτήματα των δήμων

Στον απόηχο των κυβερνητικών εξαγγελιών, δημοσιογραφικές πηγές κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια στους κύκλους των δημάρχων. Υπενθυμίζεται ότι στα βασικά αιτήματα της ΚΕΔΕ βρίσκονται: η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των 2,5 δισ. ευρώ, ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, η ειδική χρηματοδότηση μικρών, ορεινών και νησιωτικών δήμων, η ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους, η κατάργηση του τέλους ταφής απορριμμάτων, η θεσμική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης κ.α.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους, με ισχυρούς δήμους, επαρκή χρηματοδότηση και οικονομική αυτοτέλεια. Παρουσιάζοντας τις θεσμικές κατακτήσεις, τις οικονομικές διεκδικήσεις και τις προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης, ο κ. Κυρίζογλου σημείωσε ότι η αποκέντρωση παραμένει ανολοκλήρωτη όσο οι Δήμοι καλούνται να ασκούν διαρκώς περισσότερες αρμοδιότητες χωρίς τους αναγκαίους πόρους.

Σοφία Βαρδακαστάνη