Νέα κατολίσθηση στα πρανή της Μπόχαλης | Έκκληση των κατοίκων να ξεκινήσουν τα έργα

Στο «σκοτάδι» παραμένει το ζήτημα του πρώτου σταδίου των παρεμβάσεων στα πρανή της Μπόχαλης, όπως είχε ανακοινώσει η Δημοτική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη του 2024 είχε εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, η οποία αφορούσε τις πρώτες παρεμβάσεις σε καίρια σημεία της περιοχής. Από τότε έχει παρέλθει αρκετός χρόνος και, δυστυχώς, οι συνέπειες της καθυστέρησης έναρξης των εργασιών έχουν αρχίσει ήδη να αποτυπώνονται στην πράξη.

Όπως κατέγραψε ο κάτοικος της περιοχής της Πικριδιώτισσας, κ. Διονύσης Γεωργάνος, σημειώθηκε νέα κατολίσθηση των πρανών στη συγκεκριμένη πλευρά, νότια του Κάστρου.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργάνος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, στηλιτεύοντας την αδράνεια των υπευθύνων:

«Όλοι το γνωρίζουν χρόνια τώρα. Το έχουν δει. Εκθέσεις και άμεση παρέμβαση έχει πει ο Λέκκας στους Αρμόδιους. Το συζητούν ακόμα… Διαπιστώσεις, υποσχέσεις και λόγια πολλά.

Χρηματοδότηση αλλά κολλήσαμε στο ΚΑΣ. Καμία παράλληλη συνεργασία υπηρεσιών και Δήμου προς όφελος του νησιού και τον κατοίκων. Ίσως περιμένουν πρώτα να γίνει το κακό…. Ανεύθυνοι και Άχρηστοι. Πάμε και όπου βγει…».

Το παρασκήνιο με το ΚΑΣ και οι εκκρεμότητες του Δήμου

Υπενθυμίζεται ότι η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, κ. Δήμητρα Νικολιά, σε δηλώσεις της στην εφημερίδα «Ημέρα» στις 6 Οκτωβρίου, είχε τονίσει ότι η Υπηρεσία αναμένει τις ενέργειες του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει το έργο και να λάβει την απαιτούμενη έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα εξαιτίας της επικινδυνότητας των πρανών της Μπόχαλης, οι οποίες ωστόσο δεν επηρεάζουν άμεσα το Κάστρο.

Παρόλα αυτά, ο Δήμος Ζακύνθου δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε καμία παρέμβαση, με αποτέλεσμα ουδείς να γνωρίζει ποιο είναι το εμπόδιο που «μπλοκάρει» την έναρξη των εργασιών, σε μια περιοχή ιδιαίτερα εύθραυστη απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική χρηματοδότηση των 500.000 ευρώ, που έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, αφορά τις εξής συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

1.Στην περιοχή ανάντη του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Ζακύνθου.

2.Στις κλιτύες από το ύψος της πλατείας Ζωοδόχου Πηγής έως την οδό Κονίδη – Κολυβά.

3.Στην περιοχή κατάντη του δρόμου της πλατείας Ζωοδόχου Πηγής και του μονοπατιού που συμβάλλει στην οδό Αναστασίου.

4.Σε έξι στοχευμένες θέσεις περιμετρικά του Κάστρου της Ζακύνθου.

Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις –πλην εκείνων που αφορούν άμεσα το Κάστρο– θα μπορούσαν ήδη να έχουν ξεκινήσει (όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Υπαίθριου Θεάτρου). Παρόλα αυτά, παρατηρείται πλήρης αδράνεια («ούτε φωνή, ούτε ακρόαση») για ένα έργο ζωτικής σημασίας, την ανάγκη υλοποίησης του οποίου έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένα τόσο οι κάτοικοι όσο και οι τοπικοί φορείς του νησιού.

Τι απαντήσεις οφείλει να δώσει η Δημοτική Αρχή

Την ώρα που σε διάφορες περιοχές της χώρας αλλά και διεθνώς εκδηλώνονται σοβαρές φυσικές καταστροφές, η ανησυχία των κατοίκων για τα πρανή της Μπόχαλης είναι έκδηλη, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος εκτεταμένων κατολισθήσεων σε περίπτωση έντονων φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή καλείται να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

•Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η έναρξη των εργασιών, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος;

•Είναι εφικτό να ξεκινήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις, ή λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών θεωρείται αδύνατον, με κίνδυνο να χαθεί κι άλλο σημαντικό χρονικό διάστημα;

•Έχουν αποσταλεί τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η σχετική έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ);

•Γιατί δεν προχώρησαν οι παρεμβάσεις σε σημεία που δεν σχετίζονται άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Μπόχαλης;

Οι κάτοικοι αναμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Ο χρόνος που έχει χαθεί είναι ήδη πολύτιμος για ένα έργο που πρέπει επιτέλους όχι μόνο να «τρέξει» με γρήγορους ρυθμούς, αλλά και να ολοκληρωθεί, θωρακίζοντας και προστατεύοντας οριστικά την ιστορική περιοχή της Μπόχαλης.

Διονύσης Μπινιώρης