Την Δευτέρα η συνάντηση εργασίας για τον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την καθαριότητα | Ν. Γιακουμέλος: «Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αλλάζει εποχή»

06/11/2026, 23:00