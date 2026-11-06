Την Δευτέρα η συνάντηση εργασίας για τον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την καθαριότητα | Ν. Γιακουμέλος: «Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αλλάζει εποχή»

Την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στις 6:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα: «Αυτοδιοίκηση, Φορείς και Πολίτες μαζί για τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Στόχος: Η Ζάκυνθος το καθαρότερο νησί της Ελλάδας».

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Δήμο και στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Νίκο Γιακουμέλο και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαμόρφωση ενός κοινού σχεδιασμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η συνεργασία Δήμου και πολιτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την καθαριότητα και την διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνάντηση πρόκειται να συζητηθούν ο νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός για την καθαριότητα, ο καλύτερος συντονισμός με τις Τοπικές Κοινότητες, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς η καθαριότητα του νησιού δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, αλλά απαιτεί τη συνεργασία όλων.

«Μέσα στο πλαίσιο του προγραμματισμού που είχαμε κάνει από την αρχή, είχαμε πει ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα απευθυνθούμε στην κοινωνία, προκειμένου να την ενημερώσουμε και ότι θα φωνάξουμε τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους προέδρους των κοινοτήτων, τους περιβαλλοντικούς φορείς και τους ευαίσθητους πολίτες για να τους πούμε ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αλλάζει εποχή», εξηγεί ο κ. Γιακουμέλος.

Ανακύκλωση στην πηγή

Παράλληλα, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ανακύκλωση, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, αναφέρει: «η προσπάθειά μας, με βάση το πλαίσιο που είχαμε θέσει και τον προγραμματισμό μας, είχε αίσιο τέλος, αφού τώρα δεν μας δεσμεύει η αποκομιδή και η διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων. Αφού απελευθερώσαμε τη δύναμή μας, θα πρέπει πλέον αυτή να δοθεί συνολικά στην ανακύκλωση στην πηγή και σε όλα εκείνα τα ρεύματα προς τα οποία έχουμε ήδη αναπτύξει την ταχύτητά μας, όσον αφορά τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, το γυαλί, τις μπαταρίες, τον ρουχισμό…».

Στόχος η μείωση του όγκου των σκουπιδιών κατά 50% την επόμενη διετία

Όπως αναφέρει ακολούθως ο κ. Γιακουμέλος, ο στόχος της μείωσης του όγκου των σκουπιδιών κατά 50%, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια. «Θέλουμε να δώσουμε το έναυσμα στην κοινωνία. Τώρα θα ζητήσουμε τη βοήθεια των πολιτών. Στο στόχο που βάζουμε σαν νησί να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών στην επόμενη διετία στο 50%, αν δεν έχουμε σύμμαχο το λαό της Ζακύνθου, τα σχολεία, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, τους επιχειρηματίες, δεν θα μπορούμε απλά μόνοι μας να πετύχουμε», αναφέρει.

«Ο στόχος που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση Καθαριότητας για εμένα είναι επιβαλλόμενο μέτρο»

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας χαρακτηρίζει επιβεβλημένη την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, τονίζοντας επιπρόσθετα ότι βασικός στόχος είναι να παραταθεί η διάρκεια ζωής των σχετικών υποδομών. «Ο στόχος που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση Καθαριότητας για εμένα είναι επιβαλλόμενο μέτρο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος προκειμένου να βοηθήσουμε το περιβάλλον και τα έργα υποδομής να κρατηθούν στο μέτρο του χρόνο. Το να γλιτώσουμε το Λίβα είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος. Με βάση όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, το κύτταρο θα έρθει στο τέλος του και μετά θα ψάχνουμε νέο κύτταρο. Αν και εφόσον θα βρούμε νέο κύτταρο και ακολουθήσουμε την ίδια τακτική, θα έχει και αυτό ημερομηνία λήξης. Μετά δεν θα βρούμε άλλο κύτταρο, γιατί κανείς δεν θα θέλει δίπλα του τα σκουπίδια. Πρέπει από τώρα να χαράξουμε μια πορεία τέτοια ώστε το κύτταρο του ΧΥΤΑ να είναι για τα επόμενα πενήντα – εκατό χρόνια», σημειώνει.

«Με βάση αυτό θα έχουμε πολλαπλά οφέλη, μια πορεία ισόρροπη και δεν θα ξαναδούμε στους δρόμους τα σκουπίδια ούτε θα ξαναπάμε στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής και στην οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ταχύτητα που έχει αναπτύξει το τουριστικό μας προϊόν», καταλήγει ο κ. Γιακουμέλος.

Σοφία Βαρδακαστάνη