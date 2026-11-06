Πώς θα αντέξουν οι επιχειρήσεις;

Δύσκολος προμηνύεται ο χειμώνας για τις επιχειρήσεις της πόλης και όλοι παραδέχονται ότι οι οικονομικές δυσκολίες είναι μεγάλες.

Αυτό φαίνεται αν κάποιος κάνει μια βόλτα στην Αλεξάνδρου Ρώμα ή στις παρακείμενες οδούς, για να διαπιστώσει ότι η κίνηση είναι πια μειωμένη και πολλά καταστήματα σκέφτονται σοβαρά αν θα κλείσουν ή αν θα κρατηθούν ανοιχτά, παρά το οικονομικό κόστος που φαίνεται να είναι δυσβάσταχτο. Όλοι απεύχονται να συμβεί ό,τι και πέρυσι, όπου μαγαζιά στο κέντρο της πόλης και κοντά στην Πλατεία Αγίου Μάρκου παρέμειναν κλειστά, δημιουργώντας μια εικόνα ερήμωσης που προβλημάτισε έντονα την τοπική κοινωνία.

Μπορεί πέρυσι οι λόγοι να ήταν συγκεκριμένοι, αλλά φέτος δεν υπάρχει κάποια άλλη αφορμή για να κλείσουν οι επιχειρήσεις, παρά μόνο το οικονομικό, που είναι ένας μόνιμος «βραχνάς». Το χειρότερο είναι βέβαια για τις οικογένειες, που δεν θα έχουν πού να πάνε με τα παιδιά τους, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και θα ψάχνουν διεξόδους προκειμένου να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα είναι άξιο απορίας αν συμπολίτες μας επιλέξουν να ταξιδέψουν κάπου αλλού, όπου οι επιλογές θα είναι περισσότερες.

Διονύσης Μπινιώρης