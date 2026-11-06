Στη Δικαιοσύνη οι νοσοκομειακοί γιατροί για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία – Τι καταγγέλλουν

Σε σύγκρουση οι νοσοκομειακοί γιατροί με το υπουργείο Υγείας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Στην πόρτα των δικαστηρίων θα φτάσουν όπως φαίνεται οι νοσοκομειακοί γιατροί για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, που ενσωματώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο ΕΣΥ.

Ο κλάδος αντιδρά στο νέο σύστημα, καθώς όπως επισημαίνει δεν πρόκειται για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, άλλα για ένα σύστημα καταγραφής των φαρμάκων που χρειάζονται για τις κλινικές.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου μέτρου, οι νοσοκομειακοί γιατροί είχαν καταγγείλει πως το σύστημα δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες μέσα στα τμήματα, ενώ προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών, αλλά και στην προσέγγιση των νοσηλευόμενων από το ιατρικό προσωπικό.

Τι λένε οι νοσοκομειακοί γιατροί

Μάλιστα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) τονίζει πως δεν πρόκειται για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά για ένα σύστημα δυσκίνητο το οποίο υποχρεώνει τους γιατρούς να αλλάζουν χώρους και να απομακρύνονται από τους νοσηλευόμενους ασθενείς προκειμένου να καταχωρήσουν τα φάρμακα και τις συνταγές που χρειάζονται.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), προχωρά άμεσα σε προσφυγή προς τα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να ¨αναιρεθεί η υπουργική απόφαση που αφορά την ενδονοσοκομειακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας».

Ήδη οι νομικοί σύμβουλοι της Ομοσπονδίας προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες καταλήγει η ΟΕΝΓΕ.

healthreport.gr