Σοφία Ζαχαράκη στο Ionian Tv: “Στοίχημα η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και η κάλυψη των κενών” (video)

Η Yπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σε απευθείας σύνδεση από το συνεδριακό χώρο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, στην εκπομπή ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ του Περιφερειακού Τηλεοπτικου΄Σταθμού Ionian Tv, αναφέρθηκε στα ζητήματα των σχολικών υποδομών και στην ανάγκη αναβάθμισης των σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης τα κενά εκπαιδευτικών, η στελέχωση των σχολείων και η συνεργασία του υπουργείου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαίδευσης. Δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα: