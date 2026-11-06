Ο Δήμαρχος Παξών από την ΚΕΔΕ | “Μεγάλο κεφάλαιο η παροχή πόσιμου νερού μέσω μονάδων αφαλάτωσης” (βίντεο)

Το ζήτημα μεταξύ άλλων της ύδρευσης έθεσε ο Δήμαρχος Παξών κ. Σπύρος Βλαχόπουλος κατά την παρουσία του και των όσων είπε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Μάλιστα τόνισε ότι αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο η παροχή πόσιμου νερού μέσω μονάδων αφαλάτωσης και ζήτησε από το κράτος να βοηθήσει τους Δήμους ώστε να ξεφύγουν από τις γραφειοκρατικές δυσκολίες όσον αφορά τη δημιουργία τέτοιων μονάδων. Επίσης έθεσε το σοβαρό ζήτημα της ενέργειας αλλά και της διαχείρισης απορριμμάτων.

Στο βίντεο μιλούν και οι Δήμαρχοι Δυτικής Αχαΐας, Βέλου Βόχας, ο επικεφαλής της παράταξης “Πάτρα Ενωμένη” και ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας.

Στο 6.21. όσα λέει ο Δήμαρχος των Παξών.

Ημέρα της Ζακύνθου