Καλός ο καιρός αλλά περισσότερο κρύο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου – Έως 16 βαθμούς στο Ιόνιο

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα και λίγα χιόνια πάνω από τα 1600 μέτρα. Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αναφέρει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες. Ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι θα εκδηλωθούν κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Λίγο περισσότερο θα είναι τα φαινόμενα στην Μαγνησία, στη Βόρεια Εύβοια και στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, με ενδεικτικό υψόμετρο πάνω από τα 1500-1600 μέτρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 9-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 12-14 βαθμούς, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 14-16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 17-18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 14-15 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και προοδευτικά 5 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσουν μετά το μεσημέρι βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.