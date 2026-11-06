Αιφνιδιαστικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, καθώς την Πέμπτη (5/11) πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος από κλιμάκιο της ευρωπαϊκής αρχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaenimerosi.gr, η έρευνα αφορά επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις της περιόδου 2020-2021, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης φέρεται να κατασχέθηκε υλικό από την υπηρεσία.

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη διερεύνηση και την άσκηση διώξεων σε υποθέσεις εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις απάτης που σχετίζονται με κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις.

Το προηγούμενο με τους εννέα κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Τρίκαλα απασχολούν τις έρευνες για πιθανές παρατυπίες στην καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων. Το 2023, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ανακοινώσει υπόθεση εννέα κτηνοτρόφων της περιοχής, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι δήλωναν μεγαλύτερο αριθμό βοοειδών από αυτόν που πραγματικά διέθεταν ή ακόμη και ζώα που δεν υπήρχαν, προκειμένου να εισπράξουν παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Η υπόθεση αφορούσε χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την εκτιμώμενη οικονομική ζημία να ανέρχεται σε 270.000 ευρώ. Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψή της είχαν προκύψει από επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ήταν διαφορετική για τους εννέα κατηγορουμένους. Όπως είχε ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ένας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, επτά απαλλάχθηκαν από την επιβολή ποινής αφού επέστρεψαν τα ποσά που είχαν εισπράξει αχρεωστήτως, ενώ ένας ακόμη κρίθηκε αθώος.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων σχετίζεται με την παλαιότερη υπόθεση ή αφορά διαφορετική έρευνα για τη διαχείριση και την καταβολή ευρωπαϊκών ενισχύσεων.