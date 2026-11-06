myΘέρμανση: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Ανοίγει μέσα στις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα “myΘέρμανση” για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, με την προθεσμία να ολοκληρώνεται στις 4 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και καλύπτει δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα και πέλετ.

Τα ποσά του επιδόματος θα είναι αυξημένα κατά 30%. Έτσι, για ενίσχυση ύψους 100 ευρώ, το ποσό διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, για τα 800 ευρώ στα 1.040 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται στα 1.560 ευρώ. Παράλληλα, η πρώτη πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί 10 έως 12 ημέρες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι.Για τη χορήγηση του επιδόματος ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ για άγαμους και τις 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το όριο ορίζεται στις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά παιδί. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται επιπλέον περιορισμός, καθώς ο ετήσιος τζίρος τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ:tanea.gr