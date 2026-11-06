Ειρήνη Μουρτζούκου: Για τις 12 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο των τριών βρεφών

Στην κλήρωση και στην ορκωμοσία των τεσσάρων ενόρκων, δύο ανδρών και δύο γυναικών, που θα συμμετέχουν στην σύνθεση, καθώς και στην ανάγνωση του καταλόγου των μαρτύρων, προχώρησε σήμερα το στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, το οποίο αποφάσισε την διακοπή της δίκης της Ειρήνης Μουρτζούκου για τις 12 Νοεμβρίου.

Η μεταγωγή της πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία τόσο εντός του δικαστικού μεγάρου όσο και στους γύρω δρόμους.

Η απόφαση για την διακοπή της δίκης ελήφθη έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορημένης, Νίκου Αλεξανδρή, ο οποίος, μέσω συνεργάτιδός του, δήλωσε κώλυμα, ενώ η εισαγγελέας της έδρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι στα μέσα Ιανουαρίου του 2027 λήγει το 18μηνο της προφυλάκισης της Ειρήνης Μουρζτούκου.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας , ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας, Οθωνας Παπαδόπουλος, επεσήμανε σε δηλώσεις του:

«Η θέση του εντολέα μου Ιωάννη Μουρτζούκου ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Εάν η Ειρήνη το έχει κάνει, τότε είναι απέναντί της. Η ίδια θέση διατυπώθηκε από την πρώτη στιγμή και διατυπώνεται και σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου.Θα εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας και στην περίπτωση κατά την οποία πράγματι υπάρξει κατάφαση της ενοχής της Ειρήνης Μουρτζούκου τότε και πάλι θα εκτελέσουμε τα καθήκοντα μας μέχρι τέλους, υποστηρίζοντας την σε βάρος της κατηγορία».

Ακόμη, ο Οθωνας Παπαδόπουλος σημείωσε ότι «είναι ενδιαφέρον ότι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια σήμερα η Ειρήνη αμφισβητεί την ιδιότητα του Γιάννη Μουρτζούκου ως πατέρα της ενώπιον του Δικαστηρίου» και πρόσθεσε: «Έπειτα από μία τριετία κατά την οποία το όνομα αυτού του ανθρώπου μεταδίδεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει στιγματιστεί ο ίδιος η οικογένειά του και παρουσιαζόταν από την ίδια την Ειρήνη ως πατέρας της, σήμερα διατυπώνει η ίδια κάποιες αμφιβολίες για την πατρική τους σχέση. Όμως, η σχέση αίματος, εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει, είναι ένα ζήτημα που δεν σχετίζεται με το δικαίωμα δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αντίθετα, η νομική σχέση είναι αυτή που παίζει το ρόλο. Στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Ιωάννη Μουρτζούκου είναι καταγεγραμμένη, η Ειρήνη ως τέκνου αυτού. Άλλωστε φέρει το επώνυμο του, επώνυμο που τόσα πολλά έχει περάσει την τελευταία αυτή τριετία».

Από την πλευρά της, η συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας, Βασιλική Ντζελβέ σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε:

«Εκπροσωπώ την Κατερίνα Ροδίτη, για την δολοφονία του βρέφους της, σε ηλικία έξι μηνών. Έπειτα από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες τις αρχές και ιδιαίτερα από το Πρωτοδικείο και το Εφετείο της Πάτρας, η υπόθεση αυτή κατέληξε σήμερα σε αυτή την δικάσιμο και ήλθε η ώρα της Δικαιοσύνης. Η εντολέας μου θεωρεί ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και η κατηγορούμενή θα καταδικαστεί για τα εγκλήματα, τα οποία κατηγορείται».

Η μία εκ των συνηγόρων υπεράσπισης της Ειρήνης Μουρτζούκου, Ελένη Τσότσου, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι «η εντολέας μου ότι έχει να πει θα το πει ενώπιον του δικαστηρίου».Υπενθυμίζεται ότι Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι κατηγορίες αφορούν την αφαίρεση της ζωής των δύο δικών της βρεφών, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενός ακόμη βρέφους και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης.

ΠΗΓΗ:kathimerini.gr