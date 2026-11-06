Το «ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ» του Τώνη Λυκουρέση στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πρεμιέρα στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης πρόκειται να κάνει το «ΝΕΟ ΑΙΜΑ», η ταινία μεγάλου μήκους που αποτελεί το νέο φιλόδοξο και πολλά υποσχόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα του Ζακυνθινού σκηνοθέτη Τώνη Λυκουρέση.

Πρόκειται για μια σύγχρονη δραματική ιστορία, με φόντο τη χειμωνιάτικη Ζάκυνθο και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Ιονίου. Μια ιστορία εμπνευσμένη από τη σπουδαία πράξη συγχώρεσης του Αγίου Διονυσίου, που φέρνει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο δίλημμα: εκδίκηση ή συγχώρεση;

Μέσα από τις εικόνες, τα χρώματα, τις μουσικές και τις ξεχωριστές όψεις του τόπου μας, το «ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ» φιλοδοξεί να αναδείξει στις κινηματογραφικές αίθουσες μια διαφορετική, χειμωνιάτικη Ζάκυνθο, μεταφέροντας την ομορφιά, την ιστορία και την ιδιαίτερη πολιτιστική της ταυτότητα στη μεγάλη οθόνη.

Οι συντελεστές

Την πρωταγωνιστική ερμηνεία στον ρόλο του Ντένη αναλαμβάνει ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρένος Χαραλαμπίδης, ενώ συμπρωταγωνιστεί ο Θεόδωρος Καμπίτσης. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Άνδρη Θεοδότου, Μαρλέν Καμίνσκι και Κορίννα Ντουλλάαρτ, καθώς και οι Ζακυνθινοί καλλιτέχνες Μπάμπης Σιγούρος, Αγγελική Σούλη, Γιοβάννα Καποδίστρια και Κωνσταντής Μουζάκης, μαζί με άλλους συντελεστές. Την εικαστική επιμέλεια και τη σκηνογραφία υπογράφει η Θάλεια Ξενάκη, τη μουσική σύνθεση ο Ιάκωβος Κονιτόπουλος, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία BOO PRODUCTIONS S.A., με παραγωγό τον Ηρακλή Μαυροειδή. Πίσω από αυτή τη συλλογική δημιουργική προσπάθεια βρίσκεται η σκηνοθετική και σεναριακή ματιά του Τώνη Λυκουρέση, που φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία βαθιά συνδεδεμένη με την ψυχή, την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Ζακύνθου.

Η Ζάκυνθος αναμένει με ιδιαίτερη προσμονή την προβολή της ταινίας

Η Ζάκυνθος, ως τόπος που ενέπνευσε, γέννησε και αγκάλιασε την ταινία, αναμένει την προβολή της με ιδιαίτερη προσμονή. Με ξεχωριστό ενδιαφέρον και συγκίνηση, οι άνθρωποι του νησιού περιμένουν να αναγνωρίσουν στις εικόνες της μεγάλης οθόνης τον δικό τους τόπο, τις γνώριμες γωνιές, την ιστορία, την ατμόσφαιρα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πατρίδας τους.