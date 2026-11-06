Σπουδαία συμμετοχή στην απαιτητική διοργάνωση IRONMAN για τον Ζακυνθινό Ηλία Καλογέρη (φώτο)

Σπουδαία ήταν η παρουσία του Ζακυνθινού Ηλία Καλογέρη, ο οποίος συμμετείχε στον απαιτητικό αγώνα IRONMAN 70.3 που περιλαμβάνει (1,9 χλμ κολύμβηση, 90 χιλιόμετρα ποδήλατο και 21,1 χιλιόμετρα τρέξιμο. Στη διοργάνωση ο αθλητής από το νησί μας συμμετείχε στις 25 Οκτωβρίου του 2026 και κατάφερε να τερματίσει παρά τις δυσκολίες.

Συνολικά έπρεπε να καλύψει περίπου 113 χιλιόμετρα και κατάφερε κάτι ιδιαίτερο τόσο για τον ίδιο όσο και για το νησί μας που κατά διαστήματα, σπουδαίοι αθλητές του φτάνουν σε τέτοιες διακρίσεις.



Ο Ηλίας Καλογέρης θυμίζουμε παλιότερα είχε ξεχωρίσει ως αθλητής Ζίου Ζίτσου και είχε την ευκαιρία να παλέψει σε μια απαιτητική διοργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προετοιμασία ενός αγώνα τέτοιου επιπέδου απαιτεί σωματική δύναμη, ψυχική ανθεκτικότητα και την ικανότητα να συνεχίζεις ακόμη κι όταν το σώμα δοκιμάζεται και οι συνθήκες γίνονται αντίξοες. Η σημασία της επιτυχίας του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της διοργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν αθλητές από 85 χώρες, με περίπου 1.700 συμμετέχοντες. Ανάμεσά τους, μια ελληνική σημαία με καταγωγή από τη Ζάκυνθο έφτασε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Επίσης να σημειωθεί ότι πιθανώς είναι και η πρώτη συμμετοχή Ζακυνθινού σε τέτοια διοργάνωση, κάτι που καθιστά ακόμα πιο σημαντικό το επίτευγμα του συντοπίτη μας, ο οποίος έκανε καλή προετοιμασία και το αποτέλεσμα ήταν ιδανικό για αυτόν.



Διονύσης Μπινιώρης