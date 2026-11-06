Δήμαρχος Ιθάκης | Καλωσόρισε τον νέο Διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου του νησιού

Τον νέο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ιθάκης καλωσόρισε ο Δήμαρχος Ιθάκης, ο οποίος επισήμανε ότι προσβλέπει σε μια ουσιαστική και επικοιδομητική συνεργασία.

Η ανάρτηση του:

“Καλωσορίζω τον νέο Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ιθάκης, Ανθυποπυραγό Μιχάλη Νικολακάκο.Του εύχομαι καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με υγεία και αποτελεσματικότητα στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνει για την προστασία του νησιού μας και των κατοίκων του. Ως Δήμαρχος Ιθάκης, προσβλέπω σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, προς όφελος της ασφάλειας και της προστασίας του τόπου μας”.