Παρουσιάστηκε ο νέος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους – Παρουσία του Υπ. Πολ. Προστασίας Ε. Τουρνά

Ο νέος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους, που ενισχύει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσιάστηκε σήμερα, στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά δημοσιεύει το ΑΠΕ.

Ο εξομοιωτής παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης με πραγματική φλόγα και τεχνητό καπνό, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, μέσα από ρεαλιστικά σενάρια πυρκαγιάς στον κινητήρα, στο σύστημα προσγείωσης και στο εσωτερικό του αεροσκάφους, Οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται επίσης στην αντιμετώπιση διαρροής καυσίμου, στην έρευνα και διάσωση μέσα στην καμπίνα υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, καθώς και στην ασφαλή προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και στην τακτική ανάπτυξη των πληρωμάτων.

Όπως επισημάνθηκε από τον υπουργό, πρόκειται για έναν από τους πλέον σύγχρονους εξομοιωτές πυρκαγιάς αεροσκάφους στην Ευρώπη, ο οποίος ενισχύει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και την προετοιμασία του προσωπικού για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα απαιτητικών περιστατικών.

«Παραλαμβάνουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους εξομοιωτές πυρκαγιάς αεροσκάφους στην Ευρώπη, ο οποίος αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος. Με πραγματική φλόγα και τεχνητό καπνό, σε ρεαλιστικά σενάρια και μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, οι πυροσβέστες προετοιμάζονται για περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, ταχύτατη επέμβαση και απόλυτο συντονισμό», τόνισε κατά την παρουσίαση ο κ. Τουρνάς, επισημαίνοντας πως η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται στους ανθρώπους του, στη γνώση, στην ετοιμότητα και στην αποφασιστικότητά τους να ανταποκρίνονται στις πιο δύσκολες αποστολές και ευθύνη της Πολιτείας είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και της κατάλληλης εκπαίδευσης ώστε να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Η προμήθεια του εξομοιωτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο υπουργός: «Το πρόγραμμα “ ΑΙΓΙΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, γίνεται πράξη. Γίνεται εξοπλισμός, υποδομές και νέες επιχειρησιακές δυνατότητες. Εδώ, στην Πτολεμαΐδα, γίνεται επένδυση στην εκπαίδευση των πυροσβεστών μας με τον νέο εξομοιωτή που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού μας. Οι απαιτήσεις της πυρόσβεσης στο σύγχρονο περιβάλλον αυξάνονται και η εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται μαζί τους. Απαιτείται σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την επιχειρησιακή πράξη, καλλιέργεια σωστής κρίσης, πειθαρχίας και συνεργασίας, καθώς και προετοιμασία του πυροσβέστη για δύσκολες αποφάσεις κάτω από σύνθετες και αντίξοες συνθήκες, υπό μεγάλη πίεση».

Η εκπαίδευση στον νέο εξομοιωτή εκτιμάται πως έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστών που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αεροδρομίων και παράλληλα, προσφέρει νέες δυνατότητες κατάρτισης στους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, απευθυνόμενος στις σπουδάστριες και στους σπουδαστές της Σχολής, ο κ. Τουρνάς τους κάλεσε να αξιοποιήσουν κάθε ώρα εκπαίδευσης.«Ρωτήστε, δοκιμάστε, εξασκηθείτε. Μάθετε να εμπιστεύεστε τις γνώσεις σας και να λειτουργείτε ως ομάδα. Αύριο, στο πεδίο, η προετοιμασία σας θα στηρίξει τις αποφάσεις σας. Δίπλα σας θα βρίσκεται ο συνάδελφός σας και απέναντί σας ένας άνθρωπος που θα περιμένει τη βοήθειά σας. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη και η ξεχωριστή αξία της αποστολής που επιλέξατε να υπηρετήσετε».

Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνει ακόμη έναν αυτοκινούμενο εξομοιωτή αστικών πυρκαγιών, για την εκπαίδευση του προσωπικού σε όλη την επικράτεια, καθώς και προσομοιωτές οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων. Από αυτά τρεις προσομοιωτές οδήγησης βρίσκονται στην Πτολεμαΐδα και ένας στο παράρτημα της Σχολής στο Τσοτύλι, επιτρέποντας την εξάσκηση σε διαφορετικούς τύπους οχημάτων, σε νυχτερινή οδήγηση, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε καταστάσεις αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Στην ουσιαστική, όπως τόνισε, αναβάθμιση της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κέντρο εκπαίδευσης, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, και προσέθεσε: «Είναι σημαντικό ότι μέσα από τη συνεργασία όλων, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δήμος Εορδαίας, καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που ουσιαστικά αναβαθμίζει τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κέντρο εκπαίδευσης. Μέριμνά μας, μετά και την εγκατάσταση του εξομοιωτή πυρκαγιάς σε αεροσκάφος, να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις της Σχολής ώστε να πετύχουμε ακόμη καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και να δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών».