Ζάκυνθος | Συναντήσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου με τον Αστυνομικό Διευθυντή και τον Λιμενάρχη

Συναντήσεις με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ζακύνθου, κ. Ηλία Σταθόπουλο, και τον Λιμενάρχη Ζακύνθου, κ. Σπύρο Μαμφρέδα, πραγματοποίησε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», κ. Αναστάσιος Λιάσκος. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, η ασφάλεια στους χώρους του Νοσοκομείου, η εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, καθώς και η υποστήριξη επειγουσών διακομιδών ασθενών και τραυματιών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Τον Αστυνομικό Διευθυντή Ζακύνθου, κ. Ηλία Σταθόπουλο, και τον Λιμενάρχη Ζακύνθου, κ. Σπύρο Μαμφρέδα, επισκέφτηκε χθες, Τρίτη 03/11/2026, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», κ. Αναστάσιος Λιάσκος, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Νοσοκομείου με τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αναστάσιος Λιάσκος ζήτησε από τον Αστυνομικό Διευθυντή τη συνδρομή της Αστυνομίας στην τήρηση της τάξης στους χώρους του Νοσοκομείου, και συζήτησε θέματα που αφορούν τη γενικότερη συνεργασία τους.

Με τον Λιμενάρχη συζητήθηκαν θέματα εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος από το προσωπικό του Νοσοκομείου, καθώς και την αρωγή του Λιμενικού Σώματος σε επείγουσες καταστάσεις διακομιδών ασθενών και τραυματιών.

Στη συνέχεια ο Λιμενάρχης και ο Διοικητής του Νοσοκομείου επισκέφτηκαν το πλωτό σκάφος – Ασθενοφόρο, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί και προσφέρει τα μέγιστα στις υπηρεσίες υγείας της Ζακύνθου με καταγεγραμμένα περιστατικά και συζήτησαν για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

Τέλος, ο Διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Αναστάσιος Λιάσκος δήλωσε ότι οι επισκέψεις και οι δράσεις συνεργασίας του Νοσοκομείου με τους φορείς της Ζακύνθου θα συνεχιστούν, με γνώμονα την εξωστρέφεια του Νοσοκομείου προς όφελος της Ζακυνθινής κοινωνίας.