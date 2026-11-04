Κεφαλονιά | Ενημέρωση της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ για το πρόβλημα υδροδότησης στον Δήμο Σάμης

Σε ενημέρωση προχώρησε η ΔΙΑΔΕΔΥΑΔΚ για το πρόβλημα υδροδότησης στην περιοχή της Σάμης και το kefaloniafocus δημοσιεύει την ανακοίνωση της επιχείρησης

“Σας ενημερώνουμε υπεύθυνα, ότι πριν από περίπου μία εβδομάδα, μετά από πτώση κεραυνού, προκλήθηκε σοβαρή βλάβη στη μεγάλη γεώτρηση της περιοχής που βρίσκεται στην τοποθεσία Μεγάλη Βόλτα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της. Ως γνωστόν πρόκειται για την μεγαλύτερη σε βάθος γεώτρηση του νησιού, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών υδροδότησης της περιοχής. Στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν πλέον τρεις γεωτρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη βλάβη δημιούργησε δύσκολες συνθήκες και ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται άμεσα και εύκολα, αλλά απαιτεί εξειδικευμένες εργασίες από ειδικό συνεργείο.

Από την πρώτη στιγμή, η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ και οι εργαζόμενοί της κινητοποιήθηκαν, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τις συνέπειες της βλάβης και να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή υδροδότηση. Κατανοούμε βέβαια και τις διακοπές που παρουσιάστηκαν κάποιες ημέρες, κατά τις πρωινές κυρίως ώρες στους οικισμούς του Καραβομύλου, των Ζερβάτων και των Πουλάτων.

Σήμερα προχωράμε στην πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς στη μεγάλη γεώτρηση. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και η γεώτρηση θα επανέλθει κανονικά στη λειτουργία της.

Παράλληλα, θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους καταναλωτές ότι έχουμε στα χέρια μας τις σχετικές αναλύσεις του νερού που διενεργήσαμε σήμερα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Καραβομύλου, σύμφωνα με τις οποίες η ποιότητά του νερού είναι πάρα πολλή καλή. Η ενημέρωση αυτή είναι σημαντική, γιατί γνωρίζουμε ότι η ποιότητα και η ασφάλεια του νερού είναι κάτι που απασχολεί δικαιολογημένα κάθε οικογένεια.

Καταλαβαίνουμε απόλυτα την ανησυχία και την ταλαιπωρία που μπορεί να προκαλέσει ένα πρόβλημα στην υδροδότηση. Δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες ούτε να παρουσιάζουμε τα προβλήματα μικρότερα από ότι είναι. Θέλουμε όμως να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η ΔΙΑΔΕΥΑΚ βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, παρεμβαίνει όπου χρειάζεται και προσπαθεί να δίνει λύσεις.

Οι ανάγκες του Δήμου Σάμης είναι μεγάλες και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται συνεχή δουλειά και παρεμβάσεις. Το νερό είναι ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά και η εξασφάλισή του για κάθε χωριό, κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Τα προβλήματα ύδρευσης ταλαιπωρούν χρόνια τώρα την ΔΕ Σάμης και γι΄αυτό τόσο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όσο και η παρούσα σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας προχώρησαν στην μελέτη και υλοποίηση δύο μεγάλων έργων, α) στην προμήθεια και λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης και β) στην κατασκευή του δικτύου Πυργί-Ζερβάτα, δύο έργων πνοής για την ουσιαστική αντιμετώπιση και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ύδρευσης, όπως αυτό που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες.

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους εργαζομένους της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ, τις εταιρείες μεταφοράς νερού, τους υπευθύνους και το προσωπικό της Μονάδας Αφαλάτωσης Σάμης, τον Γεωλόγο κ. Βαγγέλη Ανδρεάτο, τους εργολάβους-συνεργεία αποκατάστασης για την προσπάθεια, το φιλότιμο και την υπευθυνότητα που δείχνουν καθημερινά. Παράλληλα, εκτιμούμε ιδιαιτέρως την άψογη συνεργασία και συμπαράσταση, που προσφέρει ο Δήμος Σάμης προς την Υπηρεσία μας, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Η ΔΙΑΔΕΥΑΚ δεν υπόσχεται ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Υπόσχεται όμως ότι θα βρίσκεται εκεί, δίπλα στους πολίτες, για να τα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πράξεις. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας με στόχο καλύτερες υπηρεσίες ύδρευσης για όλους, γιατί πιστεύουμε ότι οι πολίτες δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, αλλά ουσιαστικές λύσεις.

Ευχαριστούμε τους καταναλωτές για την υπομονή, την συνεργασία και τηνκατανόησή τους όλο αυτό το διάστημα”.