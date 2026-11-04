Άνοιξε τις πύλες της η τουριστική έκθεση “WTM London 2026” – Στο Λονδίνο χτυπά η «καρδιά» του Παγκόσμιου Τουρισμού (βίντεο)

Άνοιξε χθες, 3 Νοεμβρίου, η World Travel Market (WTM) London 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία θα φιλοξενηθεί έως τις 5 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Excel London.

Η φετινή διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις επαγγελματικές συναντήσεις B2B, στις διεθνείς τουριστικές συνεργασίες και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, tour operators, αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών οργανισμών.

Σε απευθείας σύνδεση με το Λονδίνο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ TV, η Δημοσιογράφος του Corfu Channel, Ανδριάνα Βλάχου μετέφερε το κλίμα από την έκθεση. Όπως η ίδια είπε, μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία όμως λόγω απρόβλεπτων παραγόντων επικρατεί «παγωμάρα» στις τάξεις των τουριστικών παραγόντων. Ξεχωριστό περίπτερο διαθέτει και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να είναι επικεφαλής.