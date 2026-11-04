Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 8ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Κληρονομιά» στη Ζάκυνθο

Τέσσερις ημέρες γεμάτες επιστημονικό διάλογο, μουσική, εκπαίδευση, βιωματικές δράσεις και ηχητικές εμπειρίες ανέδειξαν τη σημασία του ήχου ως στοιχείου φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 8ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με τίτλο «Ακουστική Κληρονομιά», που πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνών, φοιτητών και πολιτών.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας, το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνδιοργάνωση με το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου, τον Δήμο Ζακύνθου και την Εταιρεία Έρευνας και Μελέτης Πολιτισμού «Πλατύφορος». Οι εργασίες και οι παράλληλες εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, στο Πνευματικό Κέντρο και στον Κινηματογράφο «Φώσκολος».

Στη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, η Ακουστική Οικολογία αναδείχθηκε ως ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο που συνδέει την επιστήμη με την τέχνη, τη μουσική, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την προστασία του περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του ήχου στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, ερμηνεύουμε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας.

Επιστημονικός διάλογος με διεθνή παρουσία

Τέσσερις διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές: η Dr. Sabine Breitsameter, η Dr. Rebecca Caines, ο Joakim Odelberg και ο Δρ. Κώστας Παπαρρηγόπουλος. Μέσα από τις κεντρικές ομιλίες τους παρουσίασαν διαφορετικές προσεγγίσεις και εφαρμογές της Ακουστικής Οικολογίας, φωτίζοντας τη σύνδεσή της με την ανθρώπινη εμπειρία, τη μουσική και τη σύνθεση, την εκπαίδευση, την ενεργό πολιτειότητα, την περιβαλλοντική προστασία και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 36 επιστημονικές και ερευνητικές παρουσιάσεις, από νέους ερευνητές και μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Οι εισηγήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως ο ήχος και η εκπαίδευση, η ερμηνεία περιβάλλοντος, η μουσική και η τέχνη, η ανάδειξη ηχοτοπίων και ηχοσήμων, καθώς και η φυσική και πολιτισμική κληρονομιά. Η πολυφωνία των προσεγγίσεων ανέδειξε τη σημασία του ήχου ως φορέα μνήμης, ταυτότητας και γνώσης, που συνδέει τους ανθρώπους με τον τόπο και την ιστορία τους.

Εκπαίδευση και βιωματική προσέγγιση του ήχου

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχε το σεμινάριο «Ηχητικός Γραμματισμός», που συνδιοργανώθηκε με το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου. Είκοσι εκπαιδευτικοί και ερευνητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές έννοιες, μεθοδολογίες και εφαρμογές της Ακουστικής Οικολογίας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε επίσης το εργαστήριο «Αναπτύσσοντας την Εκπαιδευτική Αρχαιοακουστική: Ακρόαση, Μέτρηση και διερεύνηση της κληρονομιάς στο πεδίο», συνδέοντας την ακουστική εμπειρία με την ιστορική και πολιτισμική διερεύνηση.

Η εκπαιδευτική διάσταση του συνεδρίου επεκτάθηκε και στη σχολική κοινότητα. Πέντε σχολικές τάξεις από τη Ζάκυνθο συμμετείχαν σε αυτόνομες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με τον συντονισμό του ΚΕΠΕΑ και τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας. Μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις, τα παιδιά διερεύνησαν τον ήχο ως μέσο επικοινωνίας, αντίληψης, δημιουργίας ηχητικής μνήμης, αλλά και ως εργαλείο κατανόησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, το εργαστήριο «Οικο-συνδημιουργία», με τη συμμετοχή 14 συνέδρων, επικεντρώθηκε στη δημιουργία ηχητικού υλικού με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών. Οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.

Η Ζάκυνθος ως πεδίο ακρόασης: δύο ξεχωριστές ηχοδιαδρομές

Ξεχωριστή εμπειρία για 45 συμμετέχοντες αποτέλεσαν οι δύο ηχοδιαδρομές που σχεδιάστηκαν σε αστικό και φυσικό περιβάλλον, μετατρέποντας την ακρόαση σε έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με τον τόπο.

Η πρώτη ηχοδιαδρομή, με τίτλο «Για ποιον χτυπά η καμπάνα;», ανέδειξε την ηχητική ταυτότητα της πόλης της Ζακύνθου μέσα από τις καμπάνες των εκκλησιών της. Οι καμπάνες του Αγίου Διονυσίου, τα διαφορετικά σένια και οι χαρακτηριστικοί ήχοι της πόλης αποτέλεσαν την αφετηρία μιας διαδρομής με στάσεις σε πέντε ναούς. Σε κάθε στάση, ο κ. Πάνος Αμπελάς και η κα Ανδριάννα Πομόνη παρουσίασαν στοιχεία από την ιστορία των ναών, ενώ οι ηχογραφήσεις των καμπανών συνέδεσαν την ακουστική εμπειρία με την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Ταυτόχρονα, ανέδειξαν τα ηχητικά σημεία αναφοράς, ηχόσημα, που διαμορφώνουν και διατηρούν την κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα της πόλης.

Η δεύτερη ηχοδιαδρομή, με τίτλο «Οι Ήχοι της Φύσης: Προστατευόμενες Περιοχές και ηχοποικιλότητα οικοσυστημάτων», πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Παρά την αναγκαία χρονική μετακίνηση λόγω καιρικών συνθηκών, προσέφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα οικοσυστήματα μέσα από τους ήχους της βιοποικιλότητας, αλλά και να αναγνωρίσουν τις ηχητικές ενδείξεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιέσεων. Η ακρόαση αναδείχθηκε έτσι σε ένα ουσιαστικό εργαλείο περιβαλλοντικής παρατήρησης, κατανόησης και προσδιορισμού προτεραιοτήτων για τη διατήρηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρακολούθηση εκσκαφής φωλιάς θαλάσσιας χελώνας από το προσωπικό του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της επιτυχίας εκκόλαψης, προσφέροντας μια άμεση και βιωματική σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με το πεδίο της προστασίας της φύσης.

Η μουσική και η τέχνη ως πεδία ακουστικής δημιουργίας

Η καλλιτεχνική διάσταση του συνεδρίου εκφράστηκε μέσα από τη συναυλία ηλεκτροακουστικής μουσικής στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου παρουσιάστηκαν εννέα διαφορετικά έργα. Οι συνθέσεις ανέδειξαν τις πολλαπλές δυνατότητες του ήχου ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση της μουσικής με το ακουστικό περιβάλλον.

Παράλληλα, στον Κινηματογράφο «Φώσκολος» πραγματοποιήθηκε προβολή οπτικοακουστικών έργων συνολικής διάρκειας 122 λεπτών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εθνογραφικά ντοκιμαντέρ, ενημερωτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θαλάσσια περιβαλλοντική προστασία, έργα ηχητικών τοπίων, καθώς και δημιουργίες οπτικοακουστικής τέχνης.

«Επτανησιακά Ακούσματα»: ένα ταξίδι στην ηχητική και πολιτισμική ταυτότητα των Ιονίων

Η έναρξη του συνεδρίου πλαισιώθηκε από την εκδήλωση «Επτανησιακά Ακούσματα», που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου και οργανώθηκε από την Εταιρεία Έρευνας και Μελέτης Πολιτισμού «Πλατύφορος».

Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, την αφήγηση και τον χορό, το κοινό ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πολιτισμική και ακουστική κληρονομιά των Επτανήσων. Συμμετείχαν οι «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυνθος» και η «Μαντολινάτα Ζακύνθου Αναστάσιος Λευτάκης 1958», ενώ παρουσιάστηκαν δύο θεατρικά αναλόγια με τον Θοδωρή Καμπίτση και τον Κώστα Καποδίστρια, αφήγηση παραμυθιού από την Αγγελική Αγαλιανού και ζακυνθινοί χοροί από το Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρτημα Ζακύνθου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ζωντανή αναφορά στη μουσική παράδοση, τη γλώσσα, τη θεατρική δημιουργία και τις προφορικές παραδόσεις του τόπου, αναδεικνύοντας τον ήχο ως αναπόσπαστο στοιχείο της συλλογικής μνήμης και της πολιτισμικής ταυτότητας.

Ο ήχος ως γέφυρα ανάμεσα στη φύση, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό

Το 8ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας ανέδειξε με πολυδιάστατο τρόπο ότι τα ηχοτοπία δεν αποτελούν απλώς το ακουστικό υπόβαθρο της καθημερινότητάς μας, αλλά ζωντανά στοιχεία που διαμορφώνουν τη σχέση μας με τον χώρο, τον χρόνο, τη φύση και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η συμβολή της Ακουστικής Οικολογίας στην κατανόηση και προστασία της βιοποικιλότητας, στη διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ερμηνεία περιβάλλοντος και την ενεργό πολιτειότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης των εφαρμογών της τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και στην εκπαίδευση, την καλλιτεχνική δημιουργία, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

Το συνέδριο επιβεβαίωσε ότι η ακρόαση είναι κάτι πολύ περισσότερο από την πρόσληψη ήχων: είναι ένας τρόπος να γνωρίζουμε, να συνδεόμαστε, να θυμόμαστε, να δημιουργούμε και να φροντίζουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές, τους εισηγητές, τους εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες, τους συνεργαζόμενους φορείς και τους περισσότερους από 200 συμμετέχοντες στις εργασίες και στις παράλληλες εκδηλώσεις του συνεδρίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους εθελοντές, για την πολύτιμη συμβολή και την αφοσίωσή τους, καθώς και στους χορηγούς, των οποίων η υποστήριξη συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

Για τέσσερις ημέρες, η Ζάκυνθος μάς κάλεσε να ακούσουμε όσα συχνά προσπερνάμε. Τους ήχους της φύσης, τις καμπάνες της, τη μουσική, τη ντοπιολαλιά, τις μνήμες και τις ιστορίες των ανθρώπων της. Ήχοι που έγιναν εμπειρίες, συναισθήματα και κοινές αναμνήσεις, θυμίζοντάς μας πως κάθε τόπος έχει τη δική του φωνή και αξίζει να την ακούμε.