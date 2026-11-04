Αυξάνεται η ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια

Πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή οδό, όταν συγκρούστηκε δίκυκλο, που οδηγούσε ένας 61χρονος, με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο επέβαινε ένας 12χρονος. Το περιστατικό αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο το μείζον ζήτημα της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους, ιδιαίτερα από ανηλίκους.

Ο κ. Μπάμπης Συγούρος τόνισε ότι απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους τους οδηγούς: «Στην Ελλάδα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Όταν ο νόμος δεν έχει καθολική ισχύ, δεν έχει και αξία να υπάρχει… Είμαι στο δρόμο όλη μέρα και βλέπω παιδιά – όχι μόνο στην πόλη και στα χωριά -με πατίνια που δεν είναι καν 10 ετών υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί τροχαίο. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά πώς εγώ συναντώ καθημερινά μπροστά μου αυτά τα φαινόμενα και δεν τα βλέπει η τροχαία που είναι υπεύθυνη. Δηλαδή κάνουμε τα στραβά μάτια όπου θέλουμε; Οδηγώ και μηχανή και φοράω το κράνος μου κανονικά. Βλέπω ότι άλλοι κυκλοφορούν όπως θέλουν, με ό,τι μέσο επιθυμούν. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ την κοινωνία το θέμα με τα πατίνια και δεν αλλάζει τίποτα».

Ο κ. Διονύσης Καλανδρίας, επαγγελματίας οδηγός, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του. «Τα πατίνια είναι πολύ επικίνδυνα και ειδικά όταν είναι δίπλα στο αυτοκίνητο. Οδηγώ φορτηγό και όταν είναι δίπλα μου δεν φαίνονται καθόλου. Έχω δει και κάποια παιδάκια που γυρίζουν με πατίνια και κάνουν και σούζες. Στον δρόμο όταν βλέπω πατίνι πάντα κόβω ταχύτητα. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι είναι μικρό παιδί και μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Είχα συναντήσει στα φανάρια της Λούμπας δυο παιδιά στο πατίνι και βρισκόντουσαν δεξιά και στρίψανε ξαφνικά αριστερά προς το ΚΤΕΛ και ευτυχώς το αυτοκίνητο τους είδε και σταμάτησε».

Από τη μεριά του, ο κ. Παναγιώτης Βασιλείου, ανέφερε ότι επικρατεί μια άναρχη κατάσταση, η οποία πρέπει άμεσα να διορθωθεί: «Μέχρι πριν από λίγο καιρό, υπήρχε μία άναρχη κατάσταση όσον αφορά την κυκλοφορία με τα πατίνια. Ο νέος νόμος δίνει τις βάσεις. Άρα από τη στιγμή που κυκλοφορούνε σε ένα δημόσιο δρόμο πρέπει να ακολουθούν και τους κανόνες του ΚΟΚ. Με την καινούργια νομοθεσία πρέπει να οδηγούν από 15 χρονών και πάνω. Πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να φοράνε κράνος κλπ. Πιστεύω ότι η κοινωνία δεν έχει ενημερωθεί. Δεν έχει δοθεί η κατάλληλη σημασία. Από κει και πέρα, όμως, εμείς σαν γονείς έχουμε ευθύνη, γιατί δεν μπορούμε να αγοράζουμε ένα πατίνι και να το δίνουμε στο παιδάκι μας και να του λέμε: «βγες στο δρόμο και πήγαινε με το πατίνι στο σχολείο ή πήγαινε τη βόλτα σου κλπ».

Διονύσης Μπινιώρης