Γιατί τα παιδιά εμπιστεύονται περισσότερο ένα chatbot από τους γονείς τους;

Η νέα έρευνα της Focus Bari φέρνει… δύσκολα ερωτήματα για τη σχέση γονιών και παιδιών

Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας της Focus Bari για λογαριασμό του «Χαμόγελου του Παιδιού» προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρία κρίσιμα ζητήματα: Τεχνητή Νοημοσύνη – Οικογένεια – Βία. Ο προβληματισμός δεν αφορά μόνο την Τεχνητή Νοημοσύνη και την είσοδό της στη ζωή των παιδιών, αλλά κυρίως τη σχέση που έχουμε χτίσει μαζί τους και το κατά πόσο αισθάνονται ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν…

Τα στοιχεία της έρευνας είναι αποκαλυπτικά:

•58% θεωρεί ότι ένα παιδί μπορεί να νιώθει πιο άνετα να μιλήσει σε ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης παρά σε έναν ενήλικα. Παράλληλα, το 84% ανησυχεί όταν τα παιδιά στρέφονται συστηματικά στα chatbots για συναισθηματική υποστήριξη.

•48% εξακολουθεί να θεωρεί ότι «λίγος φόβος για τον γονιό» είναι απαραίτητος ώστε ένα παιδί να μάθει να σέβεται.

•85% πιστεύει ότι τα παιδιά συχνά δεν αποκαλύπτουν στους γονείς τους ότι δέχονται εκφοβισμό, εξαιτίας φόβου ή ντροπής.

•23% θεωρεί λιγότερο σοβαρή τη δημιουργία ψεύτικων εικόνων ή βίντεο παιδιών με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI deepfakes), όταν χρησιμοποιούνται για τη γελοιοποίησή τους.

•88% αναγνωρίζει ότι το κόστος κάλυψης των αναγκών ενός παιδιού επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

•48% αμφιβάλλει ότι οι αρμόδιοι φορείς θα προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια, ακόμη κι αν απευθυνόταν σε αυτούς για περιστατικό βίας κατά παιδιού.

Ας σταθούμε, όμως, στα δύο πρώτα ευρήματα… Δυστυχώς, ένα παιδί αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση μιλώντας σε ένα chatbot παρά στον γονιό του… Γιατί σχεδόν ένας στους δύο εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο φόβος είναι απαραίτητος για να μάθει ένα παιδί να σέβεται;;; Όταν ένα παιδί δεν αισθάνεται άνετα να μιλήσει στους γονείς του, όταν φοβάται την αντίδρασή τους ή πιστεύει ότι δεν θα το καταλάβουν, τότε κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά… Δεν μπορεί η πρώτη σκέψη ενός παιδιού, όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, να είναι πώς θα το κρύψει από τους δικούς του ανθρώπους.

Το ποσοστό για τον φόβο στη διαπαιδαγώγηση είναι εξίσου ανησυχητικό… Ο φόβος δεν διδάσκει τον σεβασμό. Αντίθετα φέρνει σιωπή, κάνει το παιδί να υπακούει και να αποφεύγει τις αντιδράσεις, αλλά δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη. Αντίθετα, μπορεί να το οδηγήσει στο να μη μιλήσει ακόμη κι όταν του συμβαίνει κάτι σοβαρό, όπως ένας εκφοβισμός ή μια μορφή βίας.

Το επιβεβαιώνει και το 85% που θεωρεί ότι τα παιδιά συχνά δεν αποκαλύπτουν στους γονείς τους ότι δέχονται εκφοβισμό, εξαιτίας φόβου ή ντροπής. Πόσα παιδιά αντιμετωπίζουν καταστάσεις που οι γονείς τους δεν γνωρίζουν; Πόσα επιλέγουν να σιωπήσουν επειδή φοβούνται περισσότερο την αντίδραση στο σπίτι, παρά αυτό που ήδη περνούν;;;

Δυστυχώς, υπάρχει και ένας ακόμη κίνδυνος. Τα παιδιά που δεν βρίσκουν την επικοινωνία και την κατανόηση στο οικογενειακό τους περιβάλλον μπορεί να αναζητήσουν αλλού την υποστήριξη που χρειάζονται… Ακόμη και σε ένα chatbot. Αυτό όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία, την αγκαλιά, την κρίση και κυρίως την προστασία που πρέπει να προσφέρει ένας ενήλικας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 31 χρόνων δράσης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί σήμερα, στις 18:30, στο Ωδείο Αθηνών, εκδήλωση με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οικογένεια και τη βία. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και θα ακολουθήσουν συζητήσεις με πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, στελέχη του Οργανισμού και παιδιά.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την έρευνα είναι ότι χρειάζεται να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Να μάθουμε να τα ακούμε, να τους δίνουμε χώρο να μιλούν και να μην τα κάνουμε να φοβούνται να μας πουν την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να μας φοβούνται για να μας σέβονται. Χρειάζεται να μας εμπιστεύονται για να μπορούν να έρθουν σε εμάς όταν έχουν ανάγκη…

Γεωργία Καλαμαρά