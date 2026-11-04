Μια σπουδαία ευκαιρία εξωστρέφειας και πολιτιστικής ανάδειξης για τη Ζάκυνθο

Η φιλοξενία του 8ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας στη Ζάκυνθο αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το νησί μας και μια ευκαιρία να αναδείξουμε τον πλούτο που κρύβει η πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά.

Η Ζάκυνθος δεν είναι μόνο οι όμορφες παραλίες, τα τοπία και η τουριστική της εικόνα. Είναι οι καντάδες, οι μουσικές, οι φωνές των ανθρώπων της, οι ήχοι της φύσης, οι παραδόσεις και οι μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά. Όλα αυτά αποτελούν την ξεχωριστή ηχητική ταυτότητα του τόπου μας. Είναι πολύ σημαντικό το νησί μας να γίνεται σημείο συνάντησης επιστημόνων, ερευνητών και ανθρώπων του πολιτισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέτοιες διοργανώσεις δεν προσφέρουν μόνο γνώση και εξωστρέφεια, αλλά ανοίγουν νέους δρόμους για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πάνω απ’ όλα, μας θυμίζουν ότι έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε όσα κάνουν τη Ζάκυνθο μοναδική. Γιατί η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι μόνο όσα βλέπουμε, αλλά και όσα ακούμε, αισθανόμαστε και κουβαλάμε μέσα μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και τους συντελεστές. Η Ζάκυνθος αξίζει τέτοιες σημαντικές πρωτοβουλίες!

Κυριακή Βυθούλκα