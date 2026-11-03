Στο επίκεντρο τα προβλήματα στα σχολεία | Άμεσες παρεμβάσεις ζητούν οι μαθητές

Κατάληψη στο 3ο Γυμνάσιο, πτώση δέντρου στο ΕΠΑΛ, ζητήματα στη στέγη στο Γυμνάσιο Βολιμών και πλημμυρισμένη αυλή στον Π.Σ. στο Αργάσι

Σε κατάληψη, η οποία έληξε χθες (3/11), προχώρησαν οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου, διαμαρτυρόμενοι για την προβληματική κατάσταση των κτιριακών υποδομών του σχολείου.

Όπως επισημαίνουν, υπάρχουν σημαντικές ανάγκες και απαραίτητα έργα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποίηση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση των αρμόδιων Αρχών.

Ο πρόεδρος του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου, κ. Μάριος Σελιμάϊ, επισήμανε: «Είχαμε πάει πριν τέσσερις εβδομάδες στον Δήμο και μας είχαν πει ότι θα γίνουν παρεμβάσεις και έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας που δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Έχουν καθαρίσει μόνο τα φρεάτια, τίποτα άλλο. Μας είπε ο διευθυντής να ανοίξουμε το σχολείο για να πάμε στον Δήμαρχο, ζητήσαμε να αλλάξουν κάποια πράγματα και τελικά αναγκαστήκαμε να το ανοίξουμε».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του 15μελούς, κ. Γιάννης Κάνδηλας, σημείωσε τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις: «Έχουμε χαλιά εγκαταστάσεις στο σχολείο. Μερικοί τοίχοι είναι έτοιμοι να πέσουν. Έχει πέσει ένα κομμάτι από ένα τοίχο και έχει γκρεμιστεί τελείως. Και είναι και δύο-τρία παράθυρα που δεν ανοίγουν καθόλου οπότε δεν αερίζεται σωστά η τάξη».

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, κ. Διονύσης Πόθος, επισήμανε ότι σύντομα πρόκειται να τοποθετηθούν κλιματιστικά στο σχολείο, ενώ θα αποκατασταθεί και το δίκτυο ίντερνετ, η έλλειψη του οποίου αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για τις εγκαταστάσεις: «Επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο για να μπουν κάποια κλιματιστικά. Το ίντερνετ -που εκκρεμεί χρόνια στο σχολείο -πρέπει να περαστεί κάποια καλωδίωση. Όμως μου είπε ο αντιδήμαρχος ότι έχουν πάει τα συνεργεία του δήμου και περιμένουν από το σχολείο το οκ για να μπει η καλωδίωση. Επίσης έχω μιλήσει με τον προϊστάμενο της πολιτιστικής προστασίας του δήμου για να καθαριστούν κάποια φρεάτια. Είναι κάτι που κοιτάμε καιρό. Και με τον διευθυντή βρισκόμαστε σε επικοινωνία και με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Είχαμε πάει πριν 10 μέρες και συναντηθήκαμε με τον Αντιδήμαρχο. Αλλά μας είπε πότε να πάει το συνεργείο να βάλει τα κλιματιστικά. Έχει να γίνει χρόνια καλωδίωση στο σχολείο».

Έπεσε δέντρο σε αίθουσα προκάτ του ΕΠΑΛ – Εκκρεμότητες στη στέγη του Γυμνασίου Βολιμών

Ο κ. Πόθος αναφέρθηκε και στο σοβαρό περιστατικό με την πτώση δέντρου πάνω σε αίθουσα προκάτ του ΕΠΑΛ, σημειώνοντας ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και στη συνέχεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν σοβαρές ζημιές: «Έπεσε ένα δέντρο σε μια αίθουσα προκάτ στο ΕΠΑΛ. Ήμουν σε επικοινωνία το πρωί με την Πολιτική Προστασία. Έγινε χθες με την έντονη νεροποντή. Η κυρία Μουζάκη ενήργησε αμέσως και την ευχαριστούμε δημόσια και πήγε η Πυροσβεστική και απομάκρυνε τον κορμό. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και μίλησα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου τον κ. Αδαμόπουλο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο Γυμνάσιο των Βολιμών: «Είχαμε επίσης κάποια ζητήματα στο Γυμνάσιο Βολιμών. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της αντικατάστασης της στέγης. Είχαν μπει νερά αλλά έχω υπόσχεση από τον αντιδήμαρχο ότι το ζήτημα θα λυθεί. Βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί να το λύσουμε και με τους διευθυντές των σχολείων. Έχω όμως διαβεβαιώσεις και από τις δύο υπηρεσίες και από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας και από την Πολιτική Προστασία του δήμου ότι τα καιρικά φαινόμενα θα υποχωρήσουν».

Νέα διαμαρτυρία για τον Παιδικό Σταθμό στο Αργάσι

Τα προβλήματα συνεχίζονται και στον Παιδικό Σταθμό στο Αργάσι. Υπενθυμίζεται ότι η δομή παραμένει κλειστή, με τα παιδιά να έχουν μεταφερθεί προσωρινά σε αίθουσα του παιδικού σταθμού στον Άγιο Διονύσιο.

Ο κ. Νίκος Μάργαρης, γονέας μαθητών, αναφέρθηκε στις ακατάλληλες εγκαταστάσεις στο Αργάσι, καθώς ο προαύλιος χώρος πλημμύρισε από τον μεγάλο όγκο νερού, δημιουργώντας εκ νέου σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας και ασφάλειας: «Τρεις μέρες βροχής και άλλες τρεις μέρες αναμονής για να μπορέσουν τα παιδιά να παίξουν στην αυλή τους! Αυτή είναι η εικόνα από τον προαύλιο χώρο νηπιαγωγείου, όπου το νερό που συγκεντρώνεται κάτω από τον πλαστικό χλοοτάπητα αδυνατεί να αποστραγγιστεί, με αποτέλεσμα η αυλή να παραμένει γεμάτη νερά ακόμη και για μέρες μετά τη βροχή. Είναι δυνατόν εν έτει 2026 να μην έχει προβλεφθεί μια σωστή αποστράγγιση σε έναν χώρο όπου καθημερινά παίζουν μικρά παιδιά; Πού είναι η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιοι που έχουν την ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων; Δεν αρκεί να κατασκευάζουμε έναν χώρο και μετά να τον αφήνουμε στην τύχη του. Χρειάζεται σωστός σχεδιασμός, συντήρηση και, πάνω απ’ όλα, ενδιαφέρον. Τα παιδιά δεν πρέπει να στερούνται το παιχνίδι και την πρόσβαση στην αυλή τους για μέρες επειδή κάποιοι δεν φρόντισαν να γίνει σωστά η δουλειά τους. Οι σχολικές υποδομές δεν είναι μόνο για να φαίνονται όμορφες. Πρέπει να λειτουργούν σωστά! Ας αναλάβουν επιτέλους οι αρμόδιοι τις ευθύνες τους και ας δώσουν μια ουσιαστική λύση».

Παράλληλα, οι γονείς εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό και την αγωνία τους καθώς ο παιδικός σταθμός στο Αργάσι παραμένει προσωρινά κλειστός, με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις να μην προχωρούν στο στάδιο που θα ανέμεναν, ευελπιστώντας ότι σύντομα όλα τα προβλήματα θα αποκατασταθούν πλήρως.

Διονύσης Μπινιώρης