Tα 10 ελληνικά νησιά για διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό – Ξεχωρίζουν Κεφαλονιά και Λευκάδα

Δέκα ελληνικά νησιά που προσφέρουν διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες από εκείνες των καθιερωμένων τουριστικών προορισμών παρουσιάζει το HolidayCheck, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις δυνατότητες για ήρεμες διακοπές. Από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά μέχρι την Κάλυμνο, την Ικαρία, τη Νίσυρο και την απομακρυσμένη Κάσο, η δημοσίευση στρέφει το ενδιαφέρον σε νησιά που διατηρούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές απέναντι στους δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς δημοσιεύει το money-tourism.com

Το αφιέρωμα, που υπογράφει η Μάρι Ρακ και δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζει δέκα νησιά με διαφορετικά επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης και προσβασιμότητας, ξεκινώντας από μεγαλύτερους και ευκολότερα προσβάσιμους προορισμούς και καταλήγοντας σε μικρότερα, περισσότερο απομονωμένα νησιά.

Η βασική διαπίστωση του δημοσιεύματος είναι ότι, πέρα από τη Σαντορίνη, την Κρήτη και τη Μύκονο, η Ελλάδα διαθέτει πολλές ακόμη νησιωτικές επιλογές, στις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μικρά λιμάνια, ορεινούς οικισμούς, παραλίες, τοπικές παραδόσεις και φυσικά τοπία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πεζοπορικό και φυσιολατρικό τουρισμό, στην αναρρίχηση, στις τοπικές γαστρονομικές εμπειρίες και στη διαμονή σε μικρότερους οικισμούς.

Λευκάδα και Κεφαλονιά: Οι εναλλακτικές επιλογές του Ιονίου

1. Λευκάδα – Εντυπωσιακές παραλίες και εύκολη πρόσβαση

Πρώτη στη λίστα παρουσιάζεται η Λευκάδα, η οποία ξεχωρίζει για τα απότομα λευκά βράχια, τις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά και τις φυσικές αντιθέσεις του τοπίου της. Το γερμανικό αφιέρωμα αναδεικνύει κυρίως τη δυτική ακτή του νησιού, με το Πόρτο Κατσίκι και τους Εγκρεμνούς να αποτελούν δύο από τις χαρακτηριστικότερες παραλίες της περιοχής.

Στα πλεονεκτήματα της Λευκάδας περιλαμβάνεται η οδική της σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση χωρίς ακτοπλοϊκή μετακίνηση. Για επισκέπτες που αναζητούν πιο ήρεμες εμπειρίες, το δημοσίευμα προτείνει την εξερεύνηση ορεινών χωριών, όπως η Καρυά, και τη γνωριμία με την τοπική γαστρονομία. Ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή διαμονής παρουσιάζεται ο Άγιος Νικήτας, με τα παραδοσιακά σοκάκια, τη θέα στη θάλασσα και την πρόσβαση σε γνωστές παραλίες.

2. Κεφαλονιά – Παραλίες, σπήλαια και οδικές διαδρομές

Η Κεφαλονιά καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της παρουσίασης, με το γερμανικό μέσο να την προτείνει ιδιαίτερα για ταξιδιώτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν έναν προορισμό με αυτοκίνητο. Οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, οι παραθαλάσσιες διαδρομές, οι καταπράσινες πλαγιές και οι απομονωμένοι όρμοι αποτελούν βασικά στοιχεία της τουριστικής της ταυτότητας.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον Μύρτο, μία από τις γνωστότερες παραλίες του νησιού, η οποία περιβάλλεται από υψηλούς βραχώδεις σχηματισμούς. Το δημοσίευμα προτείνει επίσης την επίσκεψη στο σπήλαιο της Μελισσάνης, κοντά στη Σάμη, όπου οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιήσουν περιήγηση με βάρκα, καθώς και στο σπήλαιο της Δρογκαράτης, που είναι γνωστό για τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες του. Σύμφωνα με το αφιέρωμα, η ενοικίαση αυτοκινήτου διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στις απομακρυσμένες παραλίες και στα ορεινά χωριά της Κεφαλονιάς.

Κάλυμνος, Κάρπαθος και Ικαρία: Αναρρίχηση, παραδόσεις και διαφορετικοί ρυθμοί ζωής

3. Κάλυμνος – Διεθνής προορισμός αναρρίχησης

Η Κάλυμνος παρουσιάζεται ως ένας από τους σημαντικότερους ελληνικούς προορισμούς για τους φίλους της αναρρίχησης.

Το γερμανικό μέσο αναφέρεται στους χαρακτηριστικούς ασβεστολιθικούς βράχους του νησιού και στις οργανωμένες αναρριχητικές διαδρομές, ιδιαίτερα στις περιοχές Μασούρι και Αργινώντα.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν την αναρρίχηση με θέα στο Αιγαίο, την περιήγηση στους παραθαλάσσιους οικισμούς και τη γνωριμία με την παραδοσιακή σπογγαλιεία, η οποία συνδέεται ιστορικά με την οικονομία και την ταυτότητα του νησιού. Για διαμονή κοντά στις αναρριχητικές διαδρομές προτείνονται το Μασούρι και οι Μυρτιές, ενώ η Πόθια παρουσιάζεται ως επιλογή για όσους επιθυμούν περισσότερες αστικές υπηρεσίες, καφέ και δραστηριότητες γύρω από το λιμάνι. Η Κάλυμνος είναι επίσης προσβάσιμη ακτοπλοϊκώς από την Κω.

4. Κάρπαθος – Παραδοσιακοί οικισμοί ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα

Η Κάρπαθος ξεχωρίζει στο αφιέρωμα για τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, τους ορεινούς οικισμούς και το έντονο φυσικό ανάγλυφο. Σημαντική θέση στην παρουσίαση κατέχει η Όλυμπος, με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα σπίτια στις πλαγιές των βουνών και την καθημερινή ζωή που εξακολουθεί να συνδέεται με τις τοπικές παραδόσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στους ισχυρούς ανέμους που χαρακτηρίζουν ορισμένες περιοχές του νησιού, ιδιαίτερα στη δυτική ακτή, επηρεάζοντας τις συνθήκες στις παραλίες αλλά προσφέροντας και δροσερότερες βραδιές κατά το καλοκαίρι.

Για τους επισκέπτες που προτιμούν περισσότερες υποδομές, προτείνονται τα Πηγάδια, κοντά στο λιμάνι, ενώ η Αρκάσα παρουσιάζεται ως πιο ήσυχη επιλογή διαμονής στη δυτική πλευρά.

5. Ικαρία – Το νησί της χαλάρωσης και των πανηγυριών

Η Ικαρία παρουσιάζεται ως προορισμός που διατηρεί διαφορετικούς ρυθμούς ζωής, με έμφαση στη χαλάρωση, στις κοινωνικές συναναστροφές και στις τοπικές παραδόσεις. Το δημοσίευμα κάνει αναφορά στη διεθνή αναγνώριση της Ικαρίας ως μίας από τις λεγόμενες «Μπλε Ζώνες», περιοχές που έχουν συνδεθεί με την αυξημένη μακροζωία των κατοίκων τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θερμές πηγές του νησιού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Θέρμα, καθώς και τα παραδοσιακά πανηγύρια, όπου κάτοικοι και επισκέπτες συμμετέχουν σε κοινές γιορτές με μουσική, χορό και τοπικά εδέσματα.

Το γερμανικό αφιέρωμα υπογραμμίζει ότι οι πολιτιστικές αυτές εκδηλώσεις αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής του νησιού και όχι απλώς δραστηριότητες που απευθύνονται στους τουρίστες. Ως προτεινόμενη περιοχή διαμονής αναφέρεται ο Αρμενιστής, στη βόρεια Ικαρία, με πρόσβαση σε παραλίες και ταβέρνες.

Νίσυρος και Τήλος: Ηφαιστειακά τοπία και ήπια τουριστική ανάπτυξη

6. Νίσυρος – Το ηφαιστειακό νησί των Δωδεκανήσων

Η Νίσυρος περιλαμβάνεται στην παρουσίαση ως ένας από τους πιο ιδιαίτερους φυσιολατρικούς προορισμούς της Ελλάδας, με βασικό χαρακτηριστικό την ηφαιστειακή της γεωμορφολογία. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι ο κρατήρας Στέφανος, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν το ιδιαίτερο γεωλογικό τοπίο και τις εκδηλώσεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Για διαμονή προτείνεται το Μανδράκι, με τα μικρά καταλύματα, τις παραδοσιακές ταβέρνες και τη θέα στο λιμάνι.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναδεικνύει τα Νικιά, τον ορεινό οικισμό πάνω από την καλντέρα, με τα λευκά σπίτια και τη θέα προς το ηφαιστειακό τοπίο. Η πρόσβαση στη Νίσυρο πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, ακτοπλοϊκώς από την Κω.

7. Τήλος – Προστατευόμενη φύση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Τήλος παρουσιάζεται ως μικρό νησί που έχει διατηρήσει τον ήπιο χαρακτήρα της τουριστικής του ανάπτυξης. Σύμφωνα με το αφιέρωμα, το νησί προσφέρει ήρεμες διακοπές, με μικρούς παραθαλάσσιους οικισμούς, φυσικές διαδρομές και περιορισμένη τουριστική υποδομή. Σημείο αναφοράς αποτελούν τα Λιβάδια, ο βασικός παραθαλάσσιος οικισμός, όπου η παραλία βρίσκεται κοντά στο λιμάνι.

Στο εσωτερικό του νησιού ξεχωρίζει το Μικρό Χωριό, εγκαταλελειμμένος παραδοσιακός οικισμός που αποτελεί ενδιαφέρον προορισμό περιήγησης. Το γερμανικό δημοσίευμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική φυσιογνωμία της Τήλου, σημειώνοντας ότι το νησί αξιοποιεί εδώ και χρόνια ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ακολουθεί ένα συγκρατημένο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Η πρόσβαση πραγματοποιείται ακτοπλοϊκώς, μεταξύ άλλων από τη Ρόδο.

Σαμοθράκη, Καστελλόριζο και Κάσος: Τρεις προορισμοί για διαφορετικές εμπειρίες

8. Σαμοθράκη – Καταρράκτες και φυσικές πισίνες

Η Σαμοθράκη παρουσιάζεται ως ιδανικός προορισμός για επισκέπτες που αναζητούν δραστηριότητες στη φύση και περιπέτεια. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά νησιά διακοπών που βασίζονται κυρίως στις οργανωμένες παραλίες, η Σαμοθράκη ξεχωρίζει για το ορεινό της τοπίο, τους καταρράκτες και τις φυσικές λιμνούλες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις γνωστές βάθρες, τις φυσικές κοιλότητες των βράχων όπου συγκεντρώνονται τα νερά των ρεμάτων, καθώς και στο ορεινό συγκρότημα του Σάος, με την κορυφή Φεγγάρι.

Το αφιέρωμα υπογραμμίζει ότι οι επισκέπτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πεζοπορικές διαδρομές και πιο περιορισμένες τουριστικές υποδομές. Ως προτεινόμενες περιοχές διαμονής αναφέρονται τα Θέρμα και η Καμαριώτισσα, ενώ η ακτοπλοϊκή πρόσβαση πραγματοποιείται από την Αλεξανδρούπολη.

9. Καστελλόριζο – Πολύχρωμα αρχοντικά και ήρεμες διακοπές

Το Καστελλόριζο παρουσιάζεται ως μικρός και απομακρυσμένος προορισμός στο ανατολικό άκρο της Ελλάδας, κοντά στις τουρκικές ακτές. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του λιμανιού, με τα νεοκλασικά κτίρια και τις πολύχρωμες προσόψεις, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, η εμπειρία διαμονής στο Καστελλόριζο διαφέρει από εκείνη των νησιών που διαθέτουν μεγάλες αμμώδεις παραλίες. Οι επισκέπτες κολυμπούν κυρίως από βραχώδη σημεία και εξέδρες, ενώ τα καθαρά νερά προσφέρονται και για εξερεύνηση του βυθού. Οι περισσότερες επιλογές διαμονής συγκεντρώνονται γύρω από το λιμάνι, σε μικρούς ξενώνες και ανακαινισμένα παραδοσιακά σπίτια. Το δημοσίευμα αναδεικνύει επίσης τη δυνατότητα περιήγησης με τα πόδια, καθώς πολλά από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους.

10. Κάσος – Ένα από τα πιο απομονωμένα νησιά της Ελλάδας

Τη δεκάδα συμπληρώνει η Κάσος, ανάμεσα στην Κάρπαθο και την Κρήτη, η οποία παρουσιάζεται ως προορισμός για ταξιδιώτες που επιθυμούν να απομακρυνθούν από τα καθιερωμένα τουριστικά δρομολόγια.

Το νησί διαθέτει περιορισμένες επιλογές καταλυμάτων και συγκριτικά μικρή τουριστική κίνηση, ακόμη και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με το αφιέρωμα.

Κεντρικός οικισμός είναι το Φρυ, όπου βρίσκονται το λιμάνι, παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αγία Μαρίνα, με τα χαρακτηριστικά καπετανόσπιτα, τα οποία συνδέονται με τη ναυτική ιστορία της Κάσου.

Το δημοσίευμα προτείνει επίσης την εξερεύνηση των αρχαιολογικών καταλοίπων της αρχαίας Πόλης και των πολυάριθμων εκκλησιών και παρεκκλησιών που βρίσκονται στο εσωτερικό του νησιού. Ανάμεσα στις παραλίες που ξεχωρίζουν αναφέρονται ο Χέλατρος και η Αμμούα, όπου η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία είναι δυσκολότερη, προσφέροντας μεγαλύτερη απομόνωση.

Η γερμανική αγορά αναζητά και την πιο ήσυχη πλευρά της Ελλάδας

Η παρουσίαση των δέκα νησιών καταγράφει το ενδιαφέρον γερμανικών ταξιδιωτικών μέσων για μορφές διακοπών που δεν περιορίζονται στους δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς. Παρότι η Λευκάδα και η Κεφαλονιά διαθέτουν ήδη σημαντική τουριστική ανάπτυξη, στο αφιέρωμα συνυπάρχουν με μικρότερα νησιά, όπως η Τήλος, το Καστελλόριζο και η Κάσος, τα οποία προσφέρουν διαφορετικές συνθήκες διαμονής και μετακίνησης.

Κοινό χαρακτηριστικό των δέκα επιλογών είναι η δυνατότητα συνδυασμού παραθαλάσσιων διακοπών με δραστηριότητες στη φύση, επισκέψεις σε παραδοσιακούς οικισμούς και γνωριμία με την τοπική κουλτούρα.