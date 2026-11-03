Ζάκυνθος | Δέντρο έπεσε σε αίθουσα προκάτ του ΕΠΑΛ – Άμεσα απομακρύνθηκε από την Πυροσβεστική

Οι κακές καιρικές συνθήκες που πλήττουν και το νησί μας προκάλεσαν προβλήματα καθώς στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου δέντρο έπεσε πάνω σε αίθουσα προκατ του σχολείου. Ευτυχώς δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές και μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, ενώ άμεσα απομακρύνθηκε από την Πυροσβεστική.

Να σημειωθεί ότι από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώθηκε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου που κάλεσε και την Πυροσβεστική για να απομακρύνει το δέντρο από την αίθουσα, ενώ είχε ειδοποιηθεί και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ζακύνθου.

Όπως ξεκαθαρίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου συνεχίζεται και δεν υπήρξαν περαιτέρω προβλήματα.

Διονύσης Μπινιώρης