Επίδομα θέρμανσης | Μέχρι 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – Προκαταβολή έως 23 Δεκεμβρίου

Έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, καθώς δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Φέτος το επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 30% προκειμένου 1,2 εκατ. νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος θέρμανσης για την κατοικία τους. Το κατώτατο επίδομα ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ και το ανώτατο ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή – αυξημένη και αυτή κατά 30% – θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Πώς θα κάνετε αίτηση για το επίδομα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του myΘέρμανση της ΑΑΔΕ (κλικ εδώ).

Πρώτο βήμα είναι να κάνετε κλικ στην πρώτη επιλογή «Υποβολή Αίτησης» και συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να:

-κάνουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, λοιπά καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια,

-δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας.

Για την υποβολή αίτησης, πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE ένα αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Παράλληλα, θα πρέπει:

-Να επιλέξει είδος καυσίμου

-Να συμπληρώσει τον Αριθμό Παροχής Ρεύματος

-Να επιλέξει οικισμό

-Να δηλώσει αν είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος, με το αντίστοιχο ΑΦΜ

-Να δηλώσει τα τ.μ. της κατοικίας

-Να δηλώσει αν διαμένει σε πολυκατοικία (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης)

Το επίδομα αφορά όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).

Τα κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

-Τις 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει

-Τις 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

-Τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια. Το δεύτερο όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.