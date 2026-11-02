ΧΥΤΑ Σκοπός: Ξεκινά η αποκατάσταση – Αγώνας δρόμου για να σταματήσει το πρόστιμο

• Κρίσιμη συνάντηση με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 6 Νοεμβρίου

• Θ. Κάρδαρης, Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών ΦΟΔΣΑ Ι.Ν.: «Δεν θα σταματήσουμε, ό,τι και να γίνει με τον καιρό»

• Δ. Ακτύπης: «Έργο 8 εκατομμυρίων ευρώ»

Οι εργασίες στον πρώην ΧΥΤΑ στον Σκοπό βρίσκονται σε ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο, με στόχο την αποκατάσταση του χώρου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε να σταματήσει η επιβολή των υψηλών οικονομικών κυρώσεων που συνδέονται με την υπόθεση.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του στην «ΗΜΕΡΑ», ο Βουλευτής Ζακύνθου Διονύσιος Ακτύπης, αναφερόμενος στο θέμα του Σκοπού, σημείωσε τα εξής: «ήδη έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες στο Σκοπό. Είναι ένα έργο 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που αφορούσαν κάποια διαδικαστικά θέματα και ξεκινάει η αποκατάσταση του Σκοπού. Υπάρχει η ανάδοχος εταιρία, θα έρθουν τα μηχανήματα που χρειάζονται και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται για την αποκατάσταση της περιοχής και για να αποφύγουμε το πρόστιμο που μας είχαν επιβάλει».

Το έργο

Ένα κομβικό τμήμα του έργου αφορά τη κατασκευή ισχυρών υποστηρικτικών τοιχίων, οι εργασίες για τα οποία αναμένεται να προχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να διαμορφώσουν κατάλληλα τον χώρο και να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των υπολοίπων τεχνικών παρεμβάσεων.

Όλες οι διαδικασίες απαιτείται να τρέξουν με ταχείς ρυθμούς, καθώς αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου –ημερομηνία που θεωρείται η επικρατέστερη– να πραγματοποιηθεί κρίσιμη συνάντηση των Νομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Εξωτερικών και Περιβάλλοντος με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαχείριση του προστίμου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους η Ελλάδα καταδικάστηκε για δεύτερη φορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την κατάσταση του ΧΥΤΑ στον Σκοπό, ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Η καταδίκη αυτή συνοδεύτηκε από βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις: 5,5 εκατομμύρια ευρώ κατ’ αποκοπή και 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης του 2014 για την αποκατάσταση του χώρου. Η υπόθεση αφορούσε τη μη οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, με το Δικαστήριο να διαπιστώνει ήδη από το 2014 ότι ο χώρος ήταν κορεσμένος και δυσλειτουργικός, προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Υπερκείμενη αρχή για το έργο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων αποτελεί τον φορέα υλοποίησης. Κατά συνέπεια, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΦΟΔΣΑ είναι εκείνες που επιβλέπουν απευθείας τις εργασίες αποκατάστασης.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, κ. Θοδωρής Κάρδαρης, αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρόοδο των εργασιών και στα επόμενα τεχνικά βήματα: «Έρχονται κάποια μηχανήματα τα οποία θα κάνουν τις πασσαλοπήξεις. Θα κάνουν τις τρύπες, δηλαδή, για να γίνει μια πασσαλόπηξη που θεωρείται απολύτως αναγκαία για να κρατήσει το τοιχίο και για την ευστάθεια όλου του χώρου. Θα γίνουν τρύπες, θα πέσει μπετό, θα μεγαλώσει το τοιχίο και θα δεθεί με το παλιό τοιχίο έτσι ώστε ο χώρος να είναι ασφαλής. Έχει ήδη διαμορφωθεί η λεκάνη με τα σκουπίδια, δηλαδή τη μορφολογία που θα έχουν τα σκουπίδια στην τελική τους μορφή. Όταν ολοκληρωθεί το τοιχίο, θα γίνει η μεταφορά με χώμα. Επίσης, συνοδά έργα θα γίνουν για την άντληση του βιοαερίου και τη διαχείριση των στραγγισμάτων. Στόχος είναι το έργο να είναι έτοιμο, επειδή υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο στόχος είναι -και αυτό θα το εκθέσει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο- το έργο να είναι έτοιμο Φεβρουάριο / Μάρτιο του 2027 και να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί προς χρήση».

«Δεν θα σταματήσουμε ό,τι και να γίνει με τον καιρό»

Ο κ. Κάρδαρης υπογράμμισε ότι, ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών, οι απαραίτητες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα: «Η πασσαλόπηξη του τοιχίου είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό στοιχείο και το πιο καθοριστικό για την ευστάθεια του χώρου και την ασφάλειά του προκειμένου να γίνουν οι τελικές διαμορφώσεις και το οικόπεδο. Παρότι είναι χειμώνας, συμφωνήσαμε, επειδή το ζήτημα είναι κρίσιμο και εμπλέκεται το Υπουργείο Εξωτερικών και το πρόστιμο, ότι δεν θα σταματήσουμε ό,τι και να συμβεί. Όσο και να βρέχει δηλαδή, ο στόχος είναι τέλος Φλεβάρη, αρχές Μάρτη το έργο να έχει ολοκληρωθεί».

Παράλληλα, περιέγραψε τα βήματα που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των τοιχίων: «Θα μπει μεμβράνη πάνω από τα παλιά σκουπίδια, χώμα, φυτεύσεις και θα ολοκληρωθεί το καινούργιο σύστημα για το βιοαέριο, το μεθάνιο και για την επεξεργασία των στραγγισμάτων. Θα φτιαχτεί και μια εσωτερική οδοποιία. Στην ουσία είναι η ευστάθεια του χώρου. Αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη στιγμή και μετά θα γίνουν τα τυποποιημένα έργα που αποκαθιστούν έναν χώρο ταφής».

Κρίσιμη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε στον ρόλο του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, καθώς και στη σπουδαιότητα των επικείμενων διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: «Η Γενική Γραμματεία δεν μπορεί να κάνει κάτι στην Αθήνα, εμείς «τρέχουμε» με τον εργολάβο, η δική μας υπηρεσία παρακολουθεί το έργο. Ερχόμαστε σε επαφή με τον ανάδοχο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κάνει δύο πράγματα: διευκολύνει την πληρωμή του αναδόχου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και κυρίως διοχετεύει με πληροφορίες το Υπουργείο Εξωτερικών για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τους επόμενους μήνες το πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στη συνάντηση που θα γίνει, θα είναι η Νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος μαζί με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν είναι μόνο το θέμα της Ζακύνθου, αλλά και διάφορες υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Ο στόχος είναι βαδίζοντας προς τις ημερομηνίες αυτές, οι οποίες είναι και καθοριστικές για το έργο, πιστεύουμε ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα δουν τα πράγματα με μία διαφορετική εκτίμηση και ως προς το οικονομικό κομμάτι».

Η επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ

Ο κ. Κάρδαρης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ αποτελεί μονόδρομο, υπενθυμίζοντας τις διαχρονικές αμέλειες που οδήγησαν στα πρόστιμα: «Ο χώρος και χωρίς τις παρεμβάσεις δείχνει να έχει μια αντοχή, μια ανεκτικότητα. Το ζητούμενο είναι πρώτα από όλα θεσμικό. Ότι κάθε χώρος υγειονομικής ταφής μετά το πέρας της λειτουργίας του πρέπει να αποκαθίσταται. Μιλάμε ,όμως, για τον πρώτο χώρο υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα σε μία περιοχή δύσκολη, σε μια περιοχή προστατευόμενη και για αυτό φτάσαμε ως εδώ. Συν το γεγονός ότι η τοπική μας αυτοδιοίκηση διαχρονικά, εδώ και δεκαετίες, θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι προφάσεις για να πάμε στον Λίβα. Αποδείχτηκε ότι δεν ήταν προφάσεις γιατί φτάσαμε όχι στην πόρτα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου , αλλά στο πρόστιμο. Άρα, την αφέλεια με την οποία αντιμετωπίζαμε για δεκαετίες την υπόθεση του ΧΥΤΑ του Σκοπού την έχουμε μπροστά μας. Τώρα πρέπει να καλύψουμε μια υποχρέωση θεσμική, αυτή της αποκατάστασης του χώρου και δεύτερον να διαχειριστούμε ένα πρόστιμο που τρέχει τώρα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Θεωρώ πολύ σύντομα θα είναι και κάτι εμφανές σε σχέση με το με την πασσαλόπηξη και τα τοιχία τα καινούργια, τα οποία θα προστεθούν στο χώρο για την ασφάλεια. Είναι οι βασικές απαραίτητες παρεμβάσεις για να ολοκληρωθεί στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί».

Τι εκκρεμεί για τη μονάδα στον Λίβα και τις χρηματοδοτήσεις των Ιονίων Νήσων

Μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση αναμένει ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ολοκλήρωση των υποδομών στη μονάδα του Λίβα. Ο κ. Κάρδαρης εξήγησε την εξέλιξη των διαδικασιών: «Περιμένουμε να ανοίξει το ΕΣΠΑ 2021-2027, να τρέξουν οι χρηματοδοτήσεις, να ολοκληρωθεί το έργο και να μπούμε στη νέα μορφή του εργοστασίου την οποία έχουμε. Ταυτόχρονα, καταθέτουμε πρόταση και για το δεύτερο κύτταρο του χώρου υγειονομικής ταφής. Μέσα στον Νοέμβρη και στον Δεκέμβρη, όχι μόνο η Ζάκυνθος, αλλά και για τα τέσσερα νησιά διαμορφώνονται προτάσεις για το ΕΣΠΑ, οι οποίες θα δώσουν λύσεις σε όλα τα θέματα. Για την Ζάκυνθο, θα μιλάμε για ολοκλήρωση του εργοστασίου με τη νέα του μορφή, νέο χώρο ταφής στο Β’ κύτταρο. Αντίστοιχα, τα έργα αυτά είναι στην Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα. Και για τα τέσσερα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Ζακύνθου, είναι το ολιστικό πρόγραμμα για το οποίο περιμένουμε να ανοίξει η πρόσκληση και θα αφορά την ανακύκλωση σε συνεργασία, βέβαια, με το Δήμο Ζακύνθου και με τους Δήμους και των τεσσάρων νησιών».

Σχετικά με τις αλλαγές που αναμένονται στον τομέα της ανακύκλωσης και της συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων, σημείωσε: «Η ανακύκλωση είναι μια δραστηριότητα που την ρυθμίζει ο Δήμος και εδώ θα έρθει η παρέμβαση του ΦΟΔΣΑ σταδιακά σε όλα τα νησιά. Δεν θα μιλάμε, όταν λέμε «ανακύκλωση», μόνο για τους μπλε κάδους, αλλά για ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα απορρίμματα. Ο στόχος είναι τα απορρίμματα να είναι σε τρία ρεύματα, ανακυκλώσιμα υλικά, οργανικά και τα υπόλοιπα που θα είναι τα σύμμεικτα και η ποσόστωση τους θα είναι σχεδόν το 30%».

Τέλος, ο κ. Κάρδαρης υπογράμμισε το μέγεθος των κονδυλίων που διεκδικεί ο φορέας για τα Iόνια Νησιά: «Είναι ό,τι πιο μεγάλο, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που θα έχει γίνει ποτέ και για το νησί μας και για τα τέσσερα νησιά, για τη διαχείριση. Η χρηματοδότηση που διεκδικεί ο ΦΟΔΣΑ, που είναι σχεδόν βέβαιη, ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια και για τα τέσσερα νησιά».

Διονύσης Μπινιώρης