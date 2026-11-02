Ανησυχία για τα αντιπλημμυρικά έργα σε Μπόχαλη και Λαγανά | Οι πρόεδροι των κοινοτήτων εκπέμπουν SOS

Έντονη ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση της Μπόχαλης και του Λαγανά ενόψει της χειμερινής περιόδου, με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων να επισημαίνουν από κοινού κωλυσιεργία όσον αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών τους.

Από την πλευρά του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κόκκορης ανέφερε: «κάνουμε παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι και έχουμε μηχανήματα ώστε ,αν χρειαστεί, να παρέμβουμε σε όλη τη Ζάκυνθο. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε όλο το νησί και συνεχίζουμε. Η περιοχή της Μπόχαλης έχει καθαριστεί. Πέσανε κάποια χαλίκια και το συνεργείο πήγε άμεσα για να τα καθαρίσει. Στο Λαγανά έχουμε κάνει παρεμβάσεις και θα ξαναγίνουν. Τα μεγάλα προβλήματα πέρυσι έγιναν από τη θάλασσα».

Χαρ. Ακτύπης «Για την Μπόχαλη υπάρχει πλήρης αδιαφορία»

Διαφορετική εικόνα περιέγραψε ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μπόχαλης κ. Χαράλαμπος Ακτύπης, ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την απουσία ουσιαστικών αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων και καθαρισμών. «Δυστυχώς, όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά και τους καθαρισμούς δεν έχει γίνει τίποτα για να κατευθύνουμε τα νερά. Όλοι οι τράφοι και όλα τα αυλάκια είναι γεμάτα σκουπίδια. Δεν καθαρίσανε τίποτα. Τα χόρτα τα κόψαμε, αντί για αρχές καλοκαιριού, στις 12 Σεπτέμβρη που είχε τελειώσει το καλοκαίρι , και βρίσκονται μέσα στα αυλάκια. Δεν έχουμε κάνει καμία απολύτως προετοιμασία. Χειρωνακτική εργασία δεν έχει γίνει εδώ και επτά με δέκα χρόνια. Όλα τα φερτά υλικά από το Κάστρο καταλήγουν στο πλακόστρωτο στην πλατεία και είναι σε άθλια κατάσταση. Για την Μπόχαλη υπάρχει πλήρης αδιαφορία», σημείωσε ο κ. Ακτύπης.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τον δρόμο στη δυτική πλευρά του Κάστρου, ο οποίος είχε υποστεί καθίζηση από την περσινή κακοκαιρία, ενώ παράλληλα προειδοποίησε για τον κίνδυνο μεταφοράς φερτών υλικών προς το υπαίθριο θέατρο. «Ο δρόμος στη δυτική πλευρά του Κάστρου, που κόπηκε πέρυσι με την κακοκαιρία, φτιάχτηκε προσωρινά. Είναι ατελείωτος και προχθές, με λίγη βροχή, διαπίστωσα ότι έχει αρχίσει και ξανακόβεται. Δεν έχει γίνει καλή εργασία. Βάλανε προσωρινά λίγο χαλίκι. Στο υπαίθριο θέατρο θα έρθουν πολλά φερτά υλικά φέτος. Το καλοκαίρι μας ενδιαφέρει μόνο για να κάνουμε παραστάσεις, αλλά δεν κοιτάμε να το προστατέψουμε», ανέφερε ο κ. Ακτύπης.

Όσον αφορά τη στήριξη των πρανών, ο πρόεδρος της Μπόχαλης δήλωσε: «για την στήριξη των πρανών, επίσης, δεν έχει γίνει τίποτα. Η μελέτη της αρχαιολογικής υπηρεσίας καλό είναι να γίνει. Όμως, μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι ώστε να προστατεύσουμε λίγο την κατάσταση στα πιο επικίνδυνα σημεία».

Παν. Λούντζης «Κάνω έκκληση να αρχίσουν κάποια στιγμή να καθαρίζουν»

Ανάλογη ανησυχία εξέφρασε και ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Παντοκράτορα κ. Παναγιώτης Λούντζης, ο οποίος απηύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες παρεμβάσεις και όχι εκ των υστέρων, όταν θα έχουν ήδη εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα. «Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα και κάνουμε έκκληση να γίνει τώρα. Επειδή καθαρίσαμε δύο χόρτα με τον καταστροφέα, δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις. Αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν γίνει στο Λαγανά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνουν τώρα και όχι κατόπιν εορτής, αν πλημμυρίσουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε ακριβώς θα αρχίσουν. Παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε πίσω από το Alexander και σε άλλα σημεία που τα ξέρουν όλοι. Αν γίνουν καθαρισμοί και αποσυμφόρηση στην πίσω πλευρά, δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα στον κεντρικό. Βέβαια, και στον κεντρικό του Λαγανά υπάρχει θέμα. Είναι κάποιες μεριές που υπάρχει θέμα. Κάνω έκκληση να αρχίσουν κάποια στιγμή να τα καθαρίζουν», επεσήμανε ο κ. Λούντζης.

Σοφία Βαρδακαστάνη