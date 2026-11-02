Δικηγορικοί Σύλλογοι: «Μπλόκο» σε ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ υπέρ τραπεζών και servicers

Άμεση αντίδραση πρόβαλαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορούσε το σύνολο των δανειοληπτών.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας ζήτησε την απόσυρση της διάταξης επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοεί κυρίως τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), περιορίζοντας, παράλληλα, τη δυνατότητα των πολιτών να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Χαρακτηρίζοντας την εν λόγω νομοθετική παρέμβαση σημαντική υποχώρηση στο πεδίο των δικονομικών δικαιωμάτων, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υποστήριξαν ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου.

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «με την άνω διάταξη εισάγεται εξαιρετική ρύθμιση, με την οποία παρέχεται εκτελεστός τίτλος με ιδιωτικό έγγραφο. Παρακάμπτεται η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, ο δανειστής (συνήθως Τράπεζα ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων) αποφεύγει την καταβολή δικαστικού ενσήμου και ο οφειλέτης στερείται δικαστικής προστασίας δια της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής. Η προκλητικά ευνοϊκή για τις Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων προαναφερόμενη ρύθμιση δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου, καθόσον η επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση ιδιωτικό έγγραφο και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η βεβαίωση του υπολοίπου της οφειλής (μετ’ αφαίρεση των καταβληθέντων) ώστε η απαίτηση να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη. Ας μην διαφεύγει, άλλωστε, της προσοχής, ότι, κατά τη σύναψη και λειτουργία της σύμβασης ρύθμισης, κυρίαρχη είναι η βούληση της Τράπεζας ή της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων και ο οφειλέτης αποτελεί το αδύναμο μέρος αυτής. Περαιτέρω, η άνω ρύθμιση, η οποία αποστερεί, κατά τα προαναφερόμενα, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών και δη των πιο ευάλωτων εξ’ αυτών, ουδέν εξυπηρετεί, πέραν των συμφερόντων των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – που δεν θα καταβάλουν και δικαστικό ένσημο- προς βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην προαναφερόμενη ρύθμιση, η οποία αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση ως προς τις δικονομικές εγγυήσεις προστασίας των πολιτών. Θεωρεί ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές, διασφαλίζει την ισόρροπη αντιμετώπιση δανειστών και οφειλετών και δημιουργεί ασφάλεια δικαίου».

Σημειώνεται, τέλος, πως η κινητοποίηση των Δικηγορικών Συλλόγων οδήγησε την κυβέρνηση σε απόσυρση της εν λόγω διάταξης. Με την απόσυρση μπαίνει «φρένο» σε μια παρέμβαση που θα συντόμευε τη διαδρομή από την απώλεια της ρύθμισης στην αναγκαστική εκτέλεση, παρακάμπτοντας την προηγούμενη έκδοση διαταγής πληρωμής.

Σοφία Βαρδακαστάνη