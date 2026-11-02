Π.Ε. Ζακύνθου | Έξι νέοι κυκλοφοριακοί κόμβοι: Προχωρούν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

•Κ. Καποδίστριας: «Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση των παρεμβάσεων»

•Προχωρούν οι διαδικασίες για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε δύο ομάδες έργων

Ένα ακόμη βήμα για την προώθηση των σχεδιαζόμενων κυκλοφοριακών κόμβων στη Ζάκυνθο έγινε από την Περιφερειακή Ενότητα, καθώς ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στις περιοχές όπου πρόκειται να κατασκευαστούν οι νέες παρεμβάσεις.

Πρόκειται για δύο ομάδες έργων, που περιλαμβάνουν συνολικά έξι κυκλοφοριακούς κόμβους, στις περιοχές Ζώντου, Αγίας Ελένης, Αγίων Θεοδώρων, Αμπελοκήπων, Δημοτικού Σχολείου και Lidl, καθώς και τη διαμόρφωση οδικού τμήματος στο Σαρακινάδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Καποδίστρια, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Η διαδικασία των απαλλοτριώσεων αποτελεί πλέον το επόμενο αναγκαίο στάδιο, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι χώροι που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων.

Ειδικότερα, η Π.Ε. Ζακύνθου αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προώθηση και υλοποίηση σημαντικών έργων οδικής υποδομής και ασφάλειας πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, καθώς μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, προχώρησε στην ανακοίνωση κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή δύο σημαντικών έργων στο οδικό δίκτυο του νησιού. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα έργα: 1. «Βελτίωση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου: Κυκλοφοριακοί Κόμβοι Ζώντου, Αγίας Ελένης και Αγίων Θεοδώρων και οδικό τμήμα στο Σαρακινάδο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Ιονίων Νήσων 2026-2030. 2. «Βελτίωση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου: Κυκλοφοριακοί Κόμβοι Αμπελοκήπων, Δημοτικού Σχολείου και Lidl», το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Ιονίων Νήσων 2026-2030».

Στόχος η βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Ζακύνθου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατασκευή των κόμβων σε σημεία όπου η κυκλοφορία παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις, με στόχο την καλύτερη ρύθμιση της κίνησης των οχημάτων και την ασφαλέστερη μετακίνηση οδηγών και πεζών.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη καταλήγει: «Τα δύο έργα εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών της Ζακύνθου και αποσκοπούν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, στην ασφαλέστερη μετακίνηση οδηγών και πεζών, στην αντιμετώπιση προβληματικών σημείων του οδικού δικτύου και στη μείωση του κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση των παρεμβάσεων, καθώς η διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων και την προώθηση των έργων προς το επόμενο στάδιο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του νησιού, με στόχο ένα λειτουργικό και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο για κατοίκους και επισκέπτες».

Γεωργία Καλαμαρά