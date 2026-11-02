Έσκαψαν πάνω στην έξυπνη διάβαση για να περάσουν οπτική ίνα | Γ. Στασινόπουλος: «Ήταν κακοτεχνία του εργολάβου»

Σε μια οργισμένη ανάρτηση προχώρησε ο κ. Γιάννης Ρουσελάτος, ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που κατασκεύασε τις «έξυπνες διαβάσεις», μετά τη ζημιά που προκλήθηκε στη διάβαση, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Παναγούλας, στο ύψος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, όταν το σημείο σκάφτηκε προκειμένου να περαστεί δίκτυο οπτικών ινών.

Όπως εξήγησε μάλιστα στην εφημερίδα μας ο κ. Ρουσελάτος, η ζημιά θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αποφευχθεί και η διάβαση να μην ενοχληθεί καθόλου, εφόσον υπήρχε στοιχειώδης συνεννόηση. Αρχικά τόνισε: «σκάβουν, στο δρόμο του Καλαμακίου, στον κεντρικό για τις οπτικές ίνες και περάσανε και μέσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είδα τη διάβαση σκαμμένη από τη μία μεριά. Δεν ξέρω αν κόψανε καλώδια. Μου είπανε ότι λειτουργούνε τα καλώδια. Αλλά έτσι όπως το έχουν κάνει, θέλει αρκετή επιδιόρθωση. Δεν τα επιδιορθώνουνε όπως πρέπει. Πετάνε λίγο χώμα και τελειώνει η υπόθεση. Αφού θα περνάγανε οπτικές ίνες, γιατί δεν τις περνάγανε πρώτα αυτές και να φτιάχναμε μετά τη διάβαση; Δεν ξέρω πως έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να φτιαχτούν οι διαβάσεις για να περάσουν οι οπτικές ίνες μετά; Έχουμε φτιάξει τη διάβαση με τόσο κόπο, γιατί πέρα από το ότι μπορεί να ξεβάφει λίγο το χρώμα, που δεν είναι χρώμα αλλά ρητίνη και τώρα με τη βροχή έχει επανέλθει στα κανονικά του επίπεδα , η διάβαση είναι αλφαδιά. Αν περνάνε ίνες και κάνουν αρκετό σκάψιμο την καταστρέφουν. Δεν ξέρω πως θα το διορθώσουν».

Ο κ. Ρουσελάτος ανέφερε ότι ενημέρωσε και την εταιρεία με την οποία υπήρχε η σύμβαση για τις διαβάσεις, εξηγώντας ότι για τη δημιουργία τους ακολουθήθηκε συγκεκριμένη και αυστηρή διαδικασία: «Ενημέρωσα και την εταιρία που είχαμε τη σύμβαση για τις διαβάσεις. Όταν σκάβαμε για τις διαβάσεις ήταν μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδότησης του Δήμου. Δεν σκάψαμε όπου θέλουμε, αλλά με GPS και μηχανικό του Δήμου συνεννοηθήκαμε για το πώς θα γίνει το έργο. Οπότε, ήξερε ο Δήμος ότι εκεί θα γίνει διάβαση. Τώρα η εταιρεία που περνάει τις οπτικές ίνες ενημέρωσε το Δήμο ότι θα κάνει εκσκαφή πάνω στη διάβαση ή σκάβουν όπου θέλουν;».

Δήμαρχος Ζακύνθου: «Πρέπει να υπάρχει συντονισμός και συνεργασία»

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος, εξέφρασε τη έντονη δυσαρέσκειά του για όσα συνέβησαν με την «έξυπνη διάβαση», τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους κακοτεχνίες: «Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Είχανε κάνει αίτηση για όλο το νησί, για όλη την πόλη για τις οπτικές ίνες. Η οπτική ίνα του τηλέφωνου πάει παντού. Ήταν κακοτεχνία του εργολάβου. Θα μπορούσε να την περάσει πίσω από τις διαβάσεις και να είναι όλα όμορφα και ωραία. Για αυτά φωνάζουμε μία ζωή, ότι ρίχνουμε καινούργια άσφαλτο και μετά από λίγο περνάει η ύδρευση, περνάει η αποχέτευση, περνάει η ΔΕΗ. Φτιάχνουμε διαβάσεις, περνάει η οπτική ίνα, θα περάσει η ΔΕΗ, θα περάσει η αποχέτευση… Τελικά σε αυτό το κράτος δεν δουλεύει τίποτα οργανωμένα δυστυχώς. Η ζημιά έχει γίνει τώρα, απλά πρέπει και οι εργολάβοι να έχουν μια ενιαία συνεννόηση και να υπάρχει συντονισμός. Θυμάστε που απαιτήσαμε στην ΚΕΔΕ να μπει σαν όρος ότι, προκειμένου να γίνει μια ασφαλτόστρωση ενός δρόμου, δεν θα μπορεί να σκαφτεί τα επόμενα πέντε χρόνια».

Ο κ. Στασινόπουλος τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάποια άμεση παρέμβαση από τον Δήμο, επισήμανε όμως ότι όλη αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί: «Πρέπει να υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σεβόμαστε τα χρήματα των συμπολιτών μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το κακό είναι ότι έπεσε πάνω σε άλλο έργο. Θα μπορούσε να αποφύγει τη διαδικασία παρακάμπτοντας αυτό το «κόσμημα», τις διαβάσεις. Δεν σεβάστηκε το έργο και τα χρήματα των συμπολιτών μας».

Διονύσης Μπινιώρης