Εκτεταμένες καταστροφές από την κακοκαιρία στον Αρχάγγελο της Ρόδου – “Πρόγνωρο φαινόμενο” δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού

Για ένα πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο της Ρόδου, έκανε λόγο ο δήμαρχος του νησιού, Αλέξανδρος Κολιάδης, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα, όταν τα ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις και κατέστησαν απροσπέλαστο το κέντρο του χωριού αναφέρει το ΑΠΕ.

Μιλώντας από τον Αρχάγγελο, όπου βρέθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και συνεργεία του Δήμου, ο κ. Κολιάδης ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα των καταστροφών, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών και στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας.

«Αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα που συζητάμε δεν έχουμε μία πλήρη εικόνα, γιατί το φαινόμενο συνεχίζεται. Ενώ πιστεύαμε ότι θα υπήρχε μία ηρεμία ή τουλάχιστον δεν θα ήταν τόσο έντονο όσο ήταν χθες το βράδυ, όπως βλέπετε συνεχίζει να βρέχει», σημείωσε.

Ο δήμαρχος Ρόδου τόνισε ότι οι ζημιές είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες και αφορούν τόσο ιδιωτικές περιουσίες όσο και βασικές υποδομές του νησιού. «Από αύριο ή μεθαύριο θα ξεκινήσουν οι καταγραφές, γιατί οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Είναι πολλά τα σπίτια, είναι πολλές οι επιχειρήσεις, είναι μεγάλο το οδικό δίκτυο που έχει υποστεί ζημιές», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κολιάδης στην ένταση των φαινομένων, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Αρχαγγέλου, ανάλογες καταστάσεις είχαν να σημειωθούν στην περιοχή για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

«Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο, από ό,τι μου λένε εδώ οι κάτοικοι, είχαν να βιώσουν κάτι τόσο έντονο μέσα στο χωριό πάνω από 40 χρόνια», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε ο κ. Κολιάδης, θα πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση τόσο σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτήν τη στιγμή προέχουν η ασφάλεια των κατοίκων και η αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων: «Πρώτα απ’ όλα αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι η ασφάλεια των πολιτών και κυρίως να αποκαταστήσουμε τις ζημιές».

Περιγράφοντας τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημείωσε ότι βρέθηκε στον Αρχάγγελο περίπου στις 2:30, μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και χειριστές μηχανημάτων έργου, και οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν πρωτοφανείς, καθώς τα νερά είχαν μετατρέψει τον κεντρικό δρόμο σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας οχήματα και εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια διέλευσης.

«Αυτό που ζήσαμε χθες από τις 2:30 μέχρι τις 4:00 ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Εδώ που βρισκόμαστε, δεν ήταν μόνο τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, σφηνωμένα πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν υπήρχε καν πρόσβαση να περάσουμε τον κεντρικό δρόμο από το ύψος του νερού», τόνισε ο δήμαρχος.

Η σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ρόδου, κυρίως στα Αφάντου και στα Κολύμπια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στον Αρχάγγελο, όπου η ένταση των φαινομένων ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Ο κ. Κολιάδης ευχαρίστησε δημόσια τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.

«Εδώ έχει γίνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Πολιτική Προστασία. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή», δήλωσε, αναγνωρίζοντας το έργο των υπηρεσιών που επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Παράλληλα, στάθηκε στη στάση των κατοίκων του Αρχαγγέλου, οι οποίοι, παρά τις μεγάλες ζημιές που έχουν υποστεί, συνεργάζονται με τα συνεργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Θέλω να πω ειλικρινά ότι η αντιμετώπιση από τους πολίτες εδώ, που αντέχουν όλη αυτήν τη δύσκολη στιγμή, είναι πραγματικά συγκινητική. Είμαστε δίπλα τους και αυτοί μας βοηθούν για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε κι εμείς. Αυτό δείχνει ότι οι Αρχαγγελίτες είναι άξιοι άνθρωποι και τους τιμά πάρα πολύ ότι ακόμα και στα δύσκολα δείχνουν ένα πρόσωπο πολύ ανθρώπινο», επεσήμανε.

Η καταγραφή των ζημιών αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ώστε να διαπιστωθεί το πραγματικό μέγεθος των καταστροφών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές.

Έως τότε, βασικό μέλημα των δημοτικών υπηρεσιών και της Πολιτικής Προστασίας παραμένει η αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας και η διασφάλιση της προστασίας των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές.