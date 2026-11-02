Λευκάδα: Έργο 5,14 εκατ. ευρώ για την οριστική αποκατάσταση του δρόμου Αγίου Νικήτα – Καλαμιτσίου

Με σαφή προσανατολισμό την αναβάθμιση των υποδομών και την οριστική επίλυση χρόνιων ελλειμμάτων στο οδικό δίκτυο των νησιών της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση Δρόμου Αγ. Νικήτα – Καλαμίτσι από περιοχή κατολίσθησης έως διασταύρωση προς Εξάνθεια – Χορτάτα» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Ιονίων Νήσων 2026–2030.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 5.140.000 ευρώ, βάζει τέλος σε ένα καθεστώς προσωρινότητας που υφίσταται από τον Δεκέμβριο του 1997, όταν η δευτερεύουσα Επαρχιακή Οδός 03 υπέστη εκτεταμένη κατολίσθηση βορειοανατολικά του οικισμού Καλαμιτσίου.

Επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με προσωρινά μέτρα, προκαλώντας σημαντική συμφόρηση και ζητήματα ασφαλείας εντός του οικισμού λόγω της στενότητας του οδοστρώματος. Η απόφαση της σημερινής Περιφερειακής Αρχής σηματοδοτεί τη στρατηγική της επιλογή να κλείσει τις ανοιχτές πληγές του παρελθόντος, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Λευκάδας.

Με αφορμή την ένταξη του έργου, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, δεσμευτήκαμε στους πολίτες ότι θα μιλάμε με έργα και θα βάλουμε τέλος στις αγκυλώσεις που κρατούσαν τα νησιά μας πίσω. Είναι αδιανόητο, δεκαετίες τώρα, η Λευκάδα να ταλαιπωρείται από μια “προσωρινή” λύση σε μια κατολίσθηση του 1997. Σήμερα, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Με στοχευμένη διεκδίκηση και μεθοδική δουλειά, επικαιροποιήσαμε την υφιστάμενη μελέτη και διασφαλίσαμε 5,14 εκατ. ευρώ για ένα έργο πνοής για τη Λευκάδα. Κλείνουμε οριστικά τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και παραδίδουμε στους Λευκαδίτες, αλλά και στους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού, ένα οδικό δίκτυο σύγχρονο, λειτουργικό και πάνω απ’ όλα ασφαλές. Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και η αναβάθμιση της καθημερινότητας στα Ιόνια Νησιά δεν μπαίνουν σε καμία ζυγαριά και δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις».

Η υλοποίηση του έργου βελτιώνει ριζικά την πρόσβαση στο Καλαμίτσι και αποκαθιστά τη απρόσκοπτη κυκλοφορία, συνδέοντας με ασφάλεια τον οικισμό με το ευρύτερο επαρχιακό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Παράκαμψη του οικισμού: Νέα διάνοιξη του δρόμου δυτικά του οικιστικού ιστού και κατασκευή ισόπεδου κόμβου (με νησίδα τύπου σταγόνας) στη συμβολή με την υφιστάμενη οδό, ώστε να αποσυμφορηθεί ο πυρήνας του Καλαμιτσίου.

Αστική Ανάπλαση: Δημιουργία κεντρικού άξονα στο κέντρο του οικισμού με σύγχρονες προδιαγραφές, άνετα πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμό, ο οποίος θα συνδέεται άμεσα με την περιμετρική οδό του αλσυλλίου.

Βελτίωση Υφιστάμενου Δικτύου: Παρεμβάσεις βελτίωσης σε μήκος 880 μέτρων από την αφετηρία του έργου.

Συνοδά έργα ασφάλειας: Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σε όλο το μήκος της Επαρχιακής Οδού 03 από τον Άγιο Νικήτα έως την αρχή της νέας χάραξης. Το πακέτο περιλαμβάνει αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, κατασκευή τάφρων αποστράγγισης, διαγραμμίσεις, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και ανανέωση της κατακόρυφης σήμανσης.