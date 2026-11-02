Ζάκυνθος | Δείτε αναλυτικά τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11/2026
08:00 ~13:30ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΟΥΓΚΑΡΕΙΚΑ
11:30 ~13:30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – LIDO
13:30 ~14:30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΒΟΣΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11/2026
08:00 ~09:30ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ – ΧΩΡΙΟ – ΣΧΟΛΕΙΟ
09:30 ~14:30ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
09:30 ~13:00ΡΑΧΗ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11/2026
07:30 ~10:30ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΕΟΝΤΑ
07:30 ~15:00ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΕΟΝΤΑ – ΠΗΓΑΔΙ ΧΩΡΙΟ
12:30 ~15:00ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΕΟΝΤΑ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΜΑΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.