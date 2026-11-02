Σύλλογος Ναυτικών Κεφαλονιάς “Νίκος Καββαδίας” – Ζητά Χημειοθεραπευτική Μονάδα στο νησί

Η πιο κάτω επιστολή διαμαρτυρίας εστάλη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ναυτικών Κεφαλλονιάς “Νίκος Καββαδίας” προς το Υπουργείο Υγείας και προς όλους τους άλλους φορείς, που πρέπει να ενημερωθούν για το εν λόγω θέμα και με κοινοποίηση προς το ΚΤΕΛ και όλα τα κόμματα, ως αναφέρεται αναφέρει το kefaloniafocus.

Οι καρκινοπαθείς χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και ζητάμε από τους αρμόδιους να ανταποκριθούν στα αιτήματα που αναφέρονται. Εν αναμονή.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ:

Υγειονομικός και Συγκοινωνιακός Αποκλεισμός των Καρκινοπαθών της Κεφαλονιάς – Άμεση Ανάγκη για Μονάδα Χημειοθεραπείας και Διασφάλιση της Μεταφοράς των Ασθενών

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ως Σύλλογος Ναυτικών Κεφαλονιάς, άνθρωποι που έχουμε συνδέσει τη ζωή μας με τη θάλασσα και το ταξίδι, γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει σκληρός αγώνας με τα στοιχεία της φύσης. Όμως, ο αγώνας που δίνουν καθημερινά οι δεκάδες καρκινοπαθείς συμπατριώτες μας στο νησί δεν είναι αγώνας με τη φύση· είναι μια άνιση, απάνθρωπη μάχη με την κρατική αδιαφορία, τη γραφειοκρατία και την πλήρη εγκατάλειψη.

Η κατάσταση με τη μετακίνηση των ογκολογικών ασθενών από την Κεφαλονιά προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Καταγγέλλουμε τη συνεχιζόμενη έλλειψη αυτόνομης και σταθερά στελεχωμένης Μονάδας Χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, η οποία αναγκάζει βαριά νοσούντεςανθρώπους να υποβάλλονται σε μια αδιανόητη Οδύσσεια για να λάβουν την αυτονόητη θεραπεία τους.

Σαν να μην έφτανε η σωματική και ψυχολογική εξάντληση της ίδιας της ασθένειας, οι συμπολίτες μας έρχονται αντιμέτωποι με ένα ανύπαρκτο συγκοινωνιακό δίκτυο. Η σύνδεση από το λιμάνι της Κυλλήνης προς το Ρίο είναι πρακτικά ανύπαρκτη για όποιον δεν διαθέτει δικό του όχημα. Άνθρωποι εξασθενημένοι από τις θεραπείες αναγκάζονται:

• Ή να υπομένουν ένα εξουθενωτικό μαρτύριο 3,5 και πλέον ωρών με αλλεπάλληλες ανταποκρίσεις τοπικών λεωφορείων, μέσα στην ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις,

• Ή να αιμορραγούν οικονομικά, πληρώνοντας έως και 100 ευρώ για μια απλή διαδρομή με ταξί, τη στιγμή που τα έξοδα της ασθένειας έχουν ήδη γονατίσει τις οικογένειές τους.

Αυτή η εικόνα ντροπής προσβάλλει τον πολιτισμό μας, το νησί μας και κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Οι ναυτικοί της Κεφαλονιάς, που στηρίξαμε και στηρίζουμε την οικονομία αυτού του τόπου, δεν μπορούμε να σιωπούμε βλέποντας τους μανάδες, πατέρες, αδέλφια και παιδιά να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας από την ίδια την Πολιτεία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

1. Από τον Υπουργό Υγείας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου: Την άμεση, μόνιμη στελέχωση και λειτουργία αυτόνομης Μονάδας Χημειοθεραπείας στο Αργοστόλι, με την παροχή όλων των απαραίτητων κονδυλίων και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να σταματήσει επιτέλους η αναγκαστική και επικίνδυνη μετακίνηση των ασθενών εκτός νησιού.

2. Από τον Βουλευτή Κεφαλληνίας: Να φέρει το θέμα άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων, ασκώντας κάθε δυνατή κοινοβουλευτική πίεση προς το Υπουργείο Υγείας για την επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήματος.

3. Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τον Δήμο Αργοστολίου και τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ Κεφαλλονιάς: Μέχρι την οριστική ίδρυση της Μονάδας στο νησί, να καθίσουν άμεσα στο ίδιο τραπέζι ώστε να βρεθεί κοινή συγκοινωνιακή λύση. Απαιτούμε τη χρηματοδότηση και δρομολόγηση ειδικής γραμμής που θα συνδέει απευθείας τα πλοία της γραμμής στην Κυλλήνη με το Νοσοκομείο του Ρίου, εξασφαλίζοντας τη δωρεάν, ασφαλή και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των ασθενών και των συνοδών τους.

Η υγεία και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Δεν θα δεχτούμε άλλες δικαιολογίες, ούτε άλλες υποσχέσεις. Αναμένουμε τις άμεσες, γραπτές σας τοποθετήσεις και, κυρίως, τις πράξεις σας.