Στο επίκεντρο η νησιωτικότητα και οι υποδομές για το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034 | Ημερίδα διαβούλευσης στην Κέρκυρα (φωτο)

– Ημερίδα διαβούλευσης στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων

– Οι προτεραιότητες που έθεσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής και η παρέμβαση του Δημάρχου Ζακύνθου

Τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των Ιονίων Νήσων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2028-2034 συζήτησαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, θεσμικών αρχών και παραγωγικών φορέων, στην ημερίδα διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η θεσμοθέτηση της νησιωτικότητας, η χρηματοδότηση βασικών υποδομών, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η κοινωνική συνοχή και η ενίσχυση των Δήμων με την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε για την ανάγκη δίκαιης κατανομής των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη και τον εποχικό πληθυσμό των νησιών.

– Γ. Τρεπεκλής: «Διεκδικούμε θεσμοθετημένη Νησιωτικότητα, σύγχρονες υποδομές και κοινωνική συνοχή»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η περιφερειακή αρχή, επισημαίνεται: “Με απόλυτη επιτυχία, σε κλίμα ευρείας συναίνεσης και με τη μαζική συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Αρχών, των Επιμελητηρίων, των παραγωγικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α. πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο κτήριο των Παλαιών Δικαστηρίων Κέρκυρας, η Ημερίδα Διαβούλευσης για το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχέδιο Ιονίων Νήσων (ΕΣΠΑ) 2028-2034, με στόχο την ουσιαστική διαβούλευση για τον σχεδιασμό της «επόμενης μέρας», με έμφαση στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης των νησιών της Περιφέρειας.

Στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος έθεσε το πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος σχεδιασμός δεν αποτελεί μια απλή τεχνοκρατική άσκηση, αλλά τον «οδικό χάρτη» για την Περιφέρεια που αξίζει στους νησιώτες.

Εξειδικευμένες εισηγήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποίησαν οι:

-Κωνσταντίνος Βλάχος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ,

-Θανάσης Σπίγγος, προϊστάμενος Μονάδας Α’ της ΕΥΔ ΕΠ «Ιόνια Νησιά» και

-Κώστας Ασπιώτης, προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ «Ιόνια Νησιά».

Στην αιχμή της ομιλίας του, ο κ. Τρεπεκλής ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις μιας νησιωτικής Περιφέρειας 204.000 κατοίκων και 611 οικισμών, η οποία καλείται να εξυπηρετήσει ετησίως πάνω από 7 εκατομμύρια επισκέπτες:

•Θεσμοθέτηση της Νησιωτικότητας: «Η νησιωτικότητα πρέπει να αναγνωριστεί με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως οριζόντια πολιτική με διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία, αποτυπώνοντας το αυξημένο κόστος κατασκευής, μεταφορών και καθημερινότητας».

•Υποδομές Ζωτικής Σημασίας: «Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς νερό. Προτάσσουμε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την κλιματική ανθεκτικότητα και την προστασία των ακτών ως απόλυτες προτεραιότητες».

•Κοινωνική Συνοχή & Δημογραφικό: «Επενδύουμε στον άνθρωπο. Μεριμνούμε για την κοινωνική κατοικία και στηρίζουμε τους νέους, τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τα σώματα ασφαλείας, ώστε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στα νησιά μας».

•Τεχνική Στήριξη των Φορέων: «Διασφαλίζουμε την ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας των Δήμων και των φορέων υλοποίησης, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ λόγω καθυστερήσεων στις μελέτες».

•Περιφερειακή Αυτονομία: «Η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να παραμείνει στις Περιφέρειες, κοντά στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, πήραν τον λόγο και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των Αρχών και Φορέων, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό κλίμα ενότητας, την πλήρη ευθυγράμμιση με τις θέσεις του Περιφερειάρχη και την απόλυτη ικανοποίηση για τη διαρκή στήριξη της ΠΙΝ:

Στέφανος Πουλημένος (Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας):«Ο Γιάννης Τρεπεκλής έχει διαμορφώσει ένα σπάνιο κλίμα συναίνεσης χωρίς τοπικισμούς, ενώ η πρότασή του για ουσιαστική τεχνική βοήθεια στους Δήμους είναι η μόνη λύση για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων».

Γιώργος Στασινόπουλος (Δήμαρχος Ζακύνθου): «Στηρίζουμε πλήρως το στρατηγικό σχέδιο της ΠΙΝ, συντασσόμενοι με την ανάγκη δίκαιης κατανομής πόρων βάσει του εποχικού πληθυσμού και ενίσχυσης των βασικών υποδομών».

Ξενοφών Βεργίνης (Δήμαρχος Λευκάδας): «Συμφωνούμε απόλυτα με τον Περιφερειάρχη ότι η νησιωτικότητα απαιτεί διακριτά κριτήρια και η τεχνική βοήθεια αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση απορρόφησης».

Νίκος Χειρδάρης (Αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας):«Εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για την άριστη και αποτελεσματική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των δημοτικών αρχών».

Ανδρέας Φλώρος (Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου): «Χαιρόμαστε για την εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια, η οποία μας επιτρέπει να διεκδικούμε από κοινού τη διατήρηση της περιφερειακής διάστασης των προγραμμάτων».

Γιώργος Βούλγαρης (Πρόεδρος ΤΕΕ Κέρκυρας):«Το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση, συντασσόμενο με το όραμα της ΠΙΝ για ποιοτικά έργα που προστατεύουν την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μας».

Κώστας Μουζακίτης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας): «Επιβεβαιώνουμε τη συμμαχία του επιχειρηματικού κόσμου με την Περιφέρεια για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και του βιώσιμου τουρισμού».

Σωτήρης Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λευκάδας): «Η θεσμοθέτηση της ρήτρας νησιωτικότητας αποτελεί το νέο μας ισχυρό όπλο στις διεκδικήσεις που ηγείται ο Περιφερειάρχης».

Δημήτρης Απέργης (Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.ΚΕ.): «Συντονιζόμαστε απόλυτα με τις προτεραιότητες της ΠΙΝ για την ψηφιακή αναβάθμιση και τη θαλάσσια συνδεσιμότητα των νησιών μας».

Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος (Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυρας): «Προσυπογράφουμε τη θέση του Περιφερειάρχη ότι η ασφάλεια και η υγεία είναι οι βασικοί πυλώνες για την ποιότητα ζωής και τον τουρισμό».

Θόδωρος Παπαβλασόπουλος (ΑΝΙΟΝ / LEADER): «Η διαπεριφερειακή πρωτοβουλία του κ. Τρεπεκλή για τη νησιωτικότητα είναι απολύτως απαραίτητη για την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων».

Σπύρος Σπύρου (Πρώην Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων):«Συγχαίρω τον Γιάννη Τρεπεκλή για την αγωνία και την πρωτοβουλία του να καταστήσει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό κοινό κτήμα όλων των φορέων. Εύχομαι να είναι η δική του Περιφερειακή Αρχή, η οποία θα κληθεί να υλοποιήσει τον προγραμματισμό του Προγράμματος που τώρα εκπονείται».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με σύντομη συζήτηση και παρεμβάσεις των συμμετεχόντων, δίνοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των Ιονίων Νήσων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Τρεπεκλή, βαδίζει ενωμένη, με σαφές αναπτυξιακό πρόσημο και διεκδικητικό πνεύμα για τη διαμόρφωση της νέας προγραμματικής περιόδου 2028-2034″.