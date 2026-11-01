Μάνη: Άφαντο το όπλο της αδελφοκτονίας – Στον εισαγγελέα ο 53χρονος

«Φύλλο και φτερό» έχουν κάνει το Ελαιοχώρι στη Μάνη οι αρχές ψάχνοντας το όπλο με το οποίο ο 53χρονος σκότωσε τον 57χρονο αδερφό του.

Αιτία της δολοφονίας φαίνεται να είναι οι κληρονομικές διαφορές και η διεκδίκηση ενός χωραφιού με ελιές.

Ο 53χρονος οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, αφού ομολόγησε την ψυχρή δολοφονία του αδερφού του στη Μάνη, την ίδια ώρα που ΕΜΑΚ και αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνες, με χρήση και drones, για να βρουν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγείται στον εισαγγελέα στο Γύθειο, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη κατοχή όπλου. Όπως ο ίδιος είπε, όταν παραδόθηκε αυτοβούλως, πέταξε το όπλο, με τις Αρχές να «χτενίζουν» την περιοχή.

Σημειώνεται πως τα δύο αδέλφια μαζί με την αδελφή τους πήγαν στο χωράφι για συγκομιδή ελιάς. Εκεί φαίνεται ότι οι δύο άνδρες καυγάδησαν, μάλλον για κτηματικά ζητήματα, με τον 53χρονο να παραδέχεται πως σκότωσε τον αδερφό του. Ο θάνατός του πιστοποιήθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Ο Στέφανος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τον αδελφό του, γεννήθηκε το 1973 και διέμενε μόνιμα στο Ελαιοχώρι. Εργαζόταν στα Σπήλαια Διρού, από όπου είχε αποχωρήσει έχοντας συνταξιοδοτηθεί, ενώ ασχολούνταν καθημερινά με τις αγροτικές εργασίες και την εκτροφή βοοειδών. Είναι πατέρας τριών παιδιών, δύο αγοριών και ενός κοριτσιού.

Ο Κυριάκος, που έχασε τη ζωή του, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός, γεννημένος το 1969. Ζούσε μόνιμα στην Αθήνα, ωστόσο κατέβαινε συχνά στο χωριό για να ασχοληθεί με τα χωράφια και τη συγκομιδή της ελιάς. Είχε επίσης τρία παιδιά, με τον μεγαλύτερο γιο του να σπουδάζει.

Μάλιστα, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να συμμετάσχει στις αγροτικές εργασίες και στο μάζεμα των ελιών.

«Πραγματικά, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν είχα ακούσει ποτέ από τους ίδιους κάτι που να με κάνει να πιστεύω ότι η κατάσταση θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο», καταλήγει ο ξάδερφος των δύο αδελφών στο newsit.gr