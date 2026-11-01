Κομμωτήρια: Ακριβότερα κουρέματα και βαφές – Πότε έρχονται αυξήσεις έως 5% στις τιμές

Αυξημένες αναμένεται να είναι μετά την Πρωτοχρονιά, οι τιμές ορισμένων παροχών υπηρεσιών στα κομμωτήρια της χώρας μας, λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων τους εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει στο enikonomia.gr η επίτιμος πρόεδρος της κλαδικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδος (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε.) Μαρία Σωτηροπούλου, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι τιμές στις βαφές (ολικής και ρίζας), στους αποχρωματισμούς και στο μπαλαγιάζ φαίνεται πως θα αυξηθούν κατά 5% τον Ιανουάριο του 2027.

Και εξηγεί πως, οι αναπροσαρμογές αυτές είναι πιθανόν να γίνουν, λόγω του ότι οι τιμές στις βαφές από τους προμηθευτές του εξωτερικού αλλά και της εγχώριας αγοράς έχουν αυξηθεί μέχρι στιγμής κατά 10% συνολικά, η τιμή του διεθνούς πετρελαίου (brent) ανεβαίνει πάνω από τα 110 δολάρια και το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 40% σε σχέση με την περίοδο προ πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αλλά και η μέση πανελλαδική τιμή στο λούσιμο μπορεί να ανέβει στα 6 ευρώ από 3-5 ευρώ που είναι σήμερα επειδή καταναλώνεται αρκετό ρεύμα με το άνοιγμα του θερμοσίφωνα. Ωστόσο ξεκαθαρίζει πως, είναι στην ευχέρεια του ιδιοκτήτη στο εάν θα προχωρήσει σε ανατιμήσεις.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές

Ακόμη η κ. Σωτηροπούλου αναφέρει το πώς, διαμορφώνονται σήμερα κατά μέσο όρο οι τιμές στις παροχές υπηρεσιών σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και το πόσο έχουν ανέβει πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόεδρο:

Βαφή ρίζα: Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή της κυμαίνεται από 40 ευρώ έως και 45 ευρώ έναντι 30 ευρώ με 35 ευρώ που κόστιζε προ πολέμου.

Βαφή ολική: Σήμερα κοστίζει κατά μέσο όρο πανελλαδικά από 50 ευρώ έως και 60 ευρώ από 50 ευρώ που ήταν η τιμή της προ περίοδο πολέμου. Η τιμή διαμορφώνεται με βάση το μήκος μαλλιών της πελάτισσας αλλά και την πόλη, την περιοχή στην οποία βρίσκεται το κομμωτήριο.

Αποχρωματισμός: Σήμερα το μέσο κόστος είναι από 60 ευρώ έως και 120 ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο .Ωστόσο πριν την έναρξη του πολέμου η τιμή του ήταν μειωμένη κατά 10 ευρώ.

Μπαλαγιάζ: Η μέση πανελλαδική τιμή παραμένει στα 80 ευρώ με 180 ευρώ.

Κούρεμα γυναικείο: Σήμερα κοστίζει κατά μέσο όρο στα 20 ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο από 17 ευρώ με 18 ευρώ που ήταν η τιμή το προηγούμενο διάστημα.

Κούρεμα ανδρικό: Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 12 ευρώ από 10 ευρώ που ήταν προ πολέμου.

Χτένισμα : Το απλό με πιστολάκι κοστίζει σήμερα κατά μέσο όρο 15 ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο έναντι 13 ευρώ, ενώ η μέση πανελλαδική τιμή για ένα πιο σύνθετο( πχ κότσο για νύφες κλπ) είναι στα 30 ευρώ από 20 ευρώ έως και 25 ευρώ που κυμαίνονταν κατά μέσο όρο.

Λούσιμο: Το κόστος έχει ανέβει κατά μέσο όρο στα 5 ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο από 3 ευρώ έως 5 ευρώ που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.