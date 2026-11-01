Καμπανάκι από Μαγιορκίνη: Νωρίτερα φέτος η έξαρση γρίπης και κορωνοϊού

Καμπανάκι χτύπησε ο ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης καθώς τονίζει ότι η έξαρση του κορονοϊού και της γρίπης ξεκίνησαν νωρίτερα καλώντας ταυτόχρονα τις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, η φετινή εικόνα παρατηρείται και σε άλλες χώρες του βόρειου ημισφαιρίου. Όπως αναφέρει, στο Ηνωμένο Βασίλειο η έξαρση του κορονοϊού ξεκίνησε ήδη από τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η πορεία του κορονοϊού εξακολουθεί να είναι ανοδική, με την έξαρση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η θετικότητα της γρίπης παρουσίασε αύξηση πριν από περίπου δύο εβδομάδες και στη συνέχεια υποχώρησε, ωστόσο οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η φετινή έξαρση ενδέχεται να ξεκινήσει τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές.

Ποιοι πρέπει να κάνουν άμεσα το εμβόλιο της γρίπης

Ο κ. Μαγιορκίνης συνέστησε στις ομάδες για τις οποίες προβλέπεται εμβολιασμός να προχωρήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς – όπως είπε – η έγκαιρη θωράκιση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους πολίτες άνω των 60 ετών, καθώς και στα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό τους.