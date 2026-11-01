Οι σημερινές “μάχες” για ΑΠΣ Ζάκυνθος στη SL2 και του ΑΟ Λεβάντε στη Γ’ Εθνική

Με σημαντικά παιχνίδια συνεχίζεται η δράση τόσο στη Superleague 2 όσο και στη Γ’ Εθνική.

Ξεκινάμε από τις επαγγελματικές κατηγορίες και την 9η αγωνιστική της SL2 με τη Ζάκυνθο να αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον ΠΑΟΚ Β’ και θα παλέψει για το θετικό αποτέλεσμα. Οι “κυανοκίτρινοι” παραμένουν στην “ουρά” της βαθμολογίας και με νίκη θα πάρουν σημαντική ανάσα ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Θυμίζουμε ο ΑΠΣ έχει απόσταση πέντε βαθμών από τη γραμμή της σωτηρίας.

Στη Γ’ Εθνική και τον 6ο Όμιλο ο ΑΟ Λεβάντε που αγνοεί το θετικό αποτέλεσμα στην κατηγορία αγωνίζεται στις 14.15 με τον Τηλυκράτη στην Λευκάδα και θα παλέψει. Οι “νυχτερίδες ” δείχνουν βελτιωμένες στα τελευταία ματς και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό.

Διονύσης Μπινιώρης