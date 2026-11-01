Ενισχυτική Διδασκαλία | Ξεκινάει από τα μέσα του Νοέμβρη

Σε έξι μαθήματα του γυμνασίου και σε επτά Ειδικά Μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, θα παρέχει δωρεάν στήριξη και φέτος το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημοσιεύει το ΑΠΕ.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, για το σχολικό έτος 2026-2027, τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Νοεμβρίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, η συμμετοχή των μαθητών λυκείου στα μαθήματα προετοιμασίας των Ειδικών Μαθημάτων σημείωσε αύξηση κατά 12,5%.

«Στόχος μας είναι σαφής: κανένα παιδί να μη στερείται την υποστήριξη που χρειάζεται εξαιτίας του τόπου κατοικίας του ή των οικονομικών δυνατοτήτων της οικογένειάς του. Χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο που στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί, ενισχύει τις δυνατότητές του και του προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και προόδου», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα. Ζαχαράκη.

Σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία στο γυμνάσιο, ανέφερε ότι αποτελεί μια «ουσιαστική επένδυση στη γνώση και στην ισότητα των ευκαιριών».

«Μέσα από το δημόσιο σχολείο, παρέχουμε δωρεάν πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου που τη χρειάζονται, ώστε να καλύπτουν μαθησιακά κενά, να ενισχύουν την επίδοσή τους και να προχωρούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης οργανώνεται «με ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται και στις ιδιαίτερες συνθήκες των δυσπρόσιτων, απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών».

Τα προσφερόμενα μαθήματα

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρέχει δωρεάν και προαιρετική στοχευμένη υποστήριξη σε μαθητές Γυμνασίου και προετοιμασία μαθητών Λυκείου για ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου απευθύνεται σε όλες τις τάξεις και στηρίζει βασικά μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη ή επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Από πλευράς υπουργείου Παιδείας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των βασικών γνώσεων του γυμνασίου, στη βελτίωση της επίδοσης, στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στη μείωση της μαθητικής διαρροής.