Ζάκυνθος | Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται να βρίσκονται οι κάτοικοι της Ζακύνθου, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει το νησί από τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από τις 3 έως τις 8 το πρωί της Κυριακής. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην πόλη της Ζακύνθου, στις παράκτιες περιοχές και στις περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στην ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου, αναφέρεται: “Από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. που εκδόθηκε σήμερα Σάββατο 31/10/2026, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στο Ιόνιο από σήμερα Σάββατο 31/10/2026 έως και Τρίτη 3/11/2026

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Διαχειριστής του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών του Ιονίου Πανεπιστημίου), από τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα Σάββατο 31/10/2026, έως το πρωί της Κυριακής, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν τη Ζάκυνθο με πιθανότητα βροχόπτωσης 30-40 χιλ. στη στεριά και 60-70 χιλ. στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών θα υπάρχει κορύφωση των φαινομένων από τις 3.00π.μ έως 8.00 πμ (κατά προσέγγιση)

Ύφεση της κακοκαιρίας θα υπάρξει το πρωί της Κυριακής αλλά από το βράδυ της ίδιας μέρας έως και το πρωί της Δευτέρας 2/11/2026 θα συνεχίσει με παρόμοια ένταση. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και την Τρίτη 3/11/2026

Μεγάλη Προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι πολίτες που κατοικούν σε περιοχές ΝΝΔ του νησιού, κυρίως όμως οι κάτοικοι της Πόλης διότι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα σε αυτες τις περιοχές θα σημειωθούν υψηλά ύψη βροχής!

Γίνεται έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρή βροχόπτωση, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε φαινόμενα πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων καλούνται να είναι οι κάτοικοι όλων των ευάλωτων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές καθώς και αυτών που είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν.

Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσώρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους χειμάρρους γεφύρια και ρέματα.

Μεγάλη Προσοχή στις ευάλωτες περιοχές της Πόλης της Ζακύνθου καθώς και σε όλες τις παράκτιες περιοχές.

Παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και οι Εθελοντικές Οργανώσεις να είναι σε ετοιμότητα.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, είναι σε πλήρη 24ωρη ετοιμότητα, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Αρχές και τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Για την έγκυρη και σωστή ενημέρωση τους όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ. www.emy.gr ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

https://www.civilprotection.gr/elhttps://bit.ly/2JQnrHI

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούν όλοι να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές στα τηλέφωνα :

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 199

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΥΚΩΝ 2695083217

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2695028117

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112