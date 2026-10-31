Μαγείρεμα με το ρολόι στο χέρι: Πώς η έλλειψη χρόνου αλλάζει το τραπέζι των Ελλήνων

Σταθερά μεγαλύτερη θέση στο καλάθι των ελληνικών νοικοκυριών κατακτά το έτοιμο φαγητό, καθώς η έλλειψη χρόνου και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής οδηγούν ολοένα περισσότερους καταναλωτές σε γρήγορες λύσεις από τα σούπερ μάρκετ.

Η αγορά έτοιμων γευμάτων ξεπέρασε σε τζίρο το 1 δισ. ευρώ το 2025, σύμφωνα με εκτίμηση του γενικού διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολου Πεταλά. Η κατηγορία εμφανίζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 3%, με τις αλυσίδες να επενδύουν σε νέους κωδικούς, ειδικά ψυγεία και περισσότερο χώρο στα ράφια.

Ενδεικτική της αλλαγής είναι η αύξηση των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό από σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το σχετικό ποσοστό έφτασε το 29% το 2026, από μόλις 16% το 2016.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών και έδειξε ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη των νοικοκυριών για έτοιμο φαγητό ανέρχεται στα 14,79 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 770 ευρώ για κάθε νοικοκυριό.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που είχε ήδη καταγραφεί σε προηγούμενη έρευνα για το ποσό που ξοδεύουν οι Έλληνες στο delivery και το έτοιμο φαγητό.

Η έλλειψη χρόνου αλλάζει το καθημερινό τραπέζι

Κυριότερος λόγος για τη στροφή προς το έτοιμο φαγητό είναι ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος. Το 41% όσων επιλέγουν τέτοια γεύματα δηλώνει ότι δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει.

Ένα επιπλέον 19% θεωρεί ότι η προετοιμασία φαγητού στο σπίτι δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα όταν αφορά ένα ή λίγα άτομα. Τα μικρότερα νοικοκυριά, η αστικοποίηση και οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις ενισχύουν περαιτέρω αυτήν την τάση.

Η στροφή των Ελλήνων στα έτοιμα και κατεψυγμένα προϊόντα έχει οδηγήσει τις μεγάλες αλυσίδες σε σημαντική διεύρυνση της ποικιλίας τους. Από ψητό κοτόπουλο, σαλάτες και προϊόντα φούρνου έως πλήρη μαγειρευτά γεύματα, το σούπερ μάρκετ εξελίσσεται σε έναν υβριδικό χώρο αγοράς τροφίμων και άμεσης εστίασης.

Παράλληλα, δημιουργούνται σειρές προϊόντων που απευθύνονται σε πιο εξειδικευμένες ανάγκες, όπως γεύματα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και επιλογές vegan ή χωρίς γλουτένη. Σημαντική ώθηση δίνουν και οι πλατφόρμες ταχείας παράδοσης, που κάνουν ευκολότερη την αγορά έτοιμων γευμάτων.

Παραμένει πρώτο το σπιτικό φαγητό

Παρά την άνοδο του κλάδου, το φαγητό που μαγειρεύεται στο σπίτι εξακολουθεί να έχει σαφές προβάδισμα. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν καθόλου έτοιμο φαγητό, ενώ η πλειονότητα θεωρεί το σπιτικό γεύμα πιο νόστιμο και υγιεινό.

Η ευκολία, άλλωστε, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η σύνθεση, η ποσότητα αλατιού και λιπαρών, οι συνθήκες συντήρησης και η ημερομηνία κατανάλωσης αποτελούν βασικούς παράγοντες κατά την επιλογή.

Ανησυχία για νέες ανατιμήσεις

Την ίδια ώρα, η αγορά τροφίμων παραμένει εκτεθειμένη στις πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και τις τιμές των υλικών συσκευασίας.

Ο Απόστολος Πεταλάς προειδοποίησε ότι, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις, είναι πιθανό να εμφανιστούν νέες ανατιμήσεις μετά τον Οκτώβριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει και τα έτοιμα γεύματα, σε μια περίοδο κατά την οποία αποτελούν πλέον σταθερή, αν και συμπληρωματική, επιλογή για σημαντικό μέρος των καταναλωτών.