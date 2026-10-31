Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τις προσλήψεις- Τι συμβαίνει με την ανισότητα ανδρών και γυναικών

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα την αγορά εργασίας, δημιουργώντας νέες ειδικότητες, υψηλότερες αμοιβές και διαφορετικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν φαίνεται όμως να επωφελούνται όλοι το ίδιο από αυτή τη μετάβαση.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σημαντική υποεκπροσώπηση των γυναικών στις θέσεις εργασίας που συνδέονται με την AI, με το χάσμα να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στις ανώτερες διοικητικές και τεχνικές θέσεις.

Στις ΗΠΑ, μόλις το 26% των προσλήψεων σε θέσεις που απαιτούν δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης αφορά γυναίκες, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η παρουσία τους στην ηγεσία του συγκεκριμένου κλάδου υπολογίζεται σε μόλις 13%.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι δεξιότητες AI συνδέονται ολοένα περισσότερο με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και υψηλότερες αποδοχές.

Τα τρία εμπόδια

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τρεις διαφορετικές βαθμίδες του προβλήματος: το χάσμα στους ίδιους τους ρόλους AI, την υποεκπροσώπηση στις επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και, τέλος, το ακόμη μεγαλύτερο χάσμα στις ηγετικές θέσεις.

Στους ρόλους που σχετίζονται με την AI, η παρουσία των γυναικών βρίσκεται περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την παρουσία τους σε άλλες θέσεις εργασίας.

Αντίστοιχα, στις επιχειρήσεις που έχουν την AI στον πυρήνα της δραστηριότητάς τους, το ποσοστό των γυναικών στο προσωπικό είναι περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από ό,τι σε εταιρείες που δεν επικεντρώνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται όμως στην κορυφή της εταιρικής πυραμίδας.

Ακόμη λιγότερες γυναίκες στην κορυφή

Σύμφωνα με στοιχεία του LinkedIn, οι γυναίκες καταλαμβάνουν μόλις το 20% των θέσεων επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στις θέσεις διευθυντών AI το ποσοστό τους φτάνει περίπου στο 26%, ενώ σε ορισμένες ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικές θέσεις περιορίζεται στο 18%.

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις ανώτατες διοικητικές θέσεις είναι περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από εκείνο που καταγράφεται στις θέσεις κάτω από το εκτελεστικό επίπεδο.

Με απλά λόγια, ακόμη και όταν οι γυναίκες καταφέρνουν να μπουν στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η διαδρομή προς τις υψηλότερες θέσεις παραμένει δυσκολότερη.

Το οικονομικό κόστος του χάσματος

Η υποεκπροσώπηση έχει και σαφή οικονομική διάσταση.

Οι θέσεις εργασίας που απαιτούν προηγμένες δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης συγκαταλέγονται ήδη μεταξύ των καλύτερα αμειβόμενων στην αμερικανική αγορά.

Σε ορισμένες κατηγορίες, οι ετήσιες αποδοχές μπορούν να κινούνται μεταξύ 236.000 και 300.000 δολαρίων, γεγονός που σημαίνει ότι η μικρότερη πρόσβαση των γυναικών σε αυτές τις θέσεις μπορεί να διευρύνει περαιτέρω τις ήδη υπάρχουσες μισθολογικές ανισότητες.

Το πρόβλημα επομένως δεν περιορίζεται στο πόσες γυναίκες χρησιμοποιούν εργαλεία AI στην καθημερινή τους εργασία. Αφορά κυρίως ποιοι αποκτούν τις δεξιότητες, ποιοι προσλαμβάνονται και ποιοι φτάνουν στις θέσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή και τις υψηλότερες απολαβές.

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν λιγότερο την AI

Τα στοιχεία καταγράφουν παράλληλα διαφορετική στάση των δύο φύλων απέναντι στη νέα τεχνολογία.

Οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο προβληματισμένες για τις συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επαγγελματική τους ασφάλεια και για τον κίνδυνο αναπαραγωγής προκαταλήψεων μέσα από τους αλγόριθμους.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 22% λιγότερες πιθανότητες να είναι τακτικές χρήστριες εργαλείων AI στην εργασία σε σχέση με τους άνδρες.

Αυτό όμως δεν αρκεί για να εξηγήσει το χάσμα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και μεταξύ των γυναικών που ήδη εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα, η πρόσβαση στις καλύτερα αμειβόμενες και ισχυρότερες θέσεις παραμένει περιορισμένη.

Το χάσμα φαίνεται και στην Ελλάδα

Αν και τα στοιχεία για τις προσλήψεις και τις αμοιβές αφορούν κυρίως τη διεθνή και ιδιαίτερα την αμερικανική αγορά, ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών καταγράφεται και στην Ελλάδα.