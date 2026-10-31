Καυσόξυλα: Πώς να μην πληρώσετε περισσότερα- Τα «κρυφά» σημεία που χρειάζονται προσοχή

Τα νοικοκυριά που τα σπίτια τους έχουν τζάκι ή ξυλόσομπες, έχουν ήδη αρχίσει και παραγγέλνουν τα καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο, τη στιγμή που ο δεύτερος μήνα του Φθινοπώρου πλησιάζει προς το τέλος του.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστος Μπάτας να υπάρξουν μετά τα Χριστούγεννα αυξήσεις της τάξεως του 3% στις τιμές των καυσόξυλων (οξύς, δρύς , οξεια και πεύκο, ελιά) εάν τα αποθέματα μειωθούν λόγω κακοκαιρίας και οι χονδρέμποροι ανεβάσουν τις τιμές 10 ευρώ το κυβικό με τις νέες παραλαβές.

Διευκρινίζει ωστόσο, πως οι τιμές στα καυσόξυλα δεν θα αλλάξουν, εάν δεν συμβούν τα παραπάνω, καθώς υπάρχουν αρκετά αποθέματα.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Το enikonomia. gr λοιπόν καταρτίζει με τη βοήθεια του προέδρου του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστου Μπάτα έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αγορές των καυσόξυλων των καταναλωτών αλλά και για τις παγίδες που κρύβουν οι προσφορές .Αναλυτικά:

Πόσο κοστίζουν τα καυσόξυλα φέτος στην Αττική

Τα καυσόξυλα πωλούνται κατόπιν εντολή του αρμόδιου υπουργείου με δύο τρόπους στους καταναλωτές . Ειδικότερα:

Το Χύμα: Φέτος πωλείται κατά μέσο όρο από 145 ευρώ έως 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 140 ευρώ με 145 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που πωλούνταν πέρυσι.

Το Στοιβαχτό: Παίρνει 20% παραπάνω ξύλα από ό,τι το χύμα. Φέτος ο καταναλωτής το αγοράζει κατά μέσο όρο από 165 ευρώ έως 170 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 160 ευρώ έως 165 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που πλήρωνε πέρυσι.

Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται:

Στην άνοδο του μεταφορικού κόστους κατά 2% φέτος σε σχέση με πέρυσι . Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της σημαντικής ανόδου της διεθνής τιμής του πετρελαίου.

Στους κόφτες στο βουνό. Αυτοί κόβουν τα καυσόξυλα.

Στα αλυσοπρίονα που χρειάζονται οι άνθρωποι του κλάδου για να κόψουν τα καυσόξυλα.

Στην χρήση ειδικών διαμορφωμένων αυτοκινήτων με τεράστιες ρόδες που είναι 4Χ4.

Μέσω αυτών μεταφέρονται τα καυσόξυλα από το δάσος στον ξυλόδρομο. Και εκεί γίνεται το μέτρημα των δασαρχείων και μετέπειτα τα φορτώνουν οι οδηγοί στις νταλίκες και τα πάνε στο χώρο τους. Οι αρμόδιοι τα κόβουν και τα στέλνουν στους εμπόρους του κλάδου.

Ποια είδη καυσόξυλων αφορούν οι τιμές αυτές

Την οξειά, την δρύς και το πεύκο. Ωστόσο. η ελιά είναι πιο ακριβή από αυτά τα τρία είδη και πωλείται κατά μέσο όρο από 155 ευρώ έως 160 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στην Αττική, όσο δηλαδή ήταν η τιμή της και πέρυσι. Και αυτό διότι, είναι δυσέρευτη και οι παλαιοί ελαιώνες τελειώνουν.

Ποιες παγίδες κρύβουν οι προσφορές στις τιμές των καυσόξυλων

Ιδιαίτεροι προσεκτικοί, θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές, όταν βλέπουν μια προσφορά καυσόξυλων σε ηλεκτρονική ιστοσελίδα ενός περιφερειακού καταστήματος.

Αρχικά, θα πρέπει διερευνήσουν για το εάν η επιχείρηση που έχει την προσφορά καυσόξυλων διατηρεί πράγματι φυσικό κατάστημα και μετά να δουν εάν έχει καλή ποιότητα .

Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής πριν αγοράσει καυσόξυλα

Ο καταναλωτής θα πρέπει:

να επισκεφθεί κατάστημα καυσόξυλων που θα έχει σήμα ΣΕΣΚΑ, διότι αυτά είναι ελεγμένα. Και εν συνεχεία να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πωλητή.

να κοιτάξει την ποιότητα των ξύλων. Αυτά θα πρέπει να είναι ξερά, καθαρά και να μην είναι βρεγμένα.

Ποια είδη καυσόξυλων θα πρέπει να αγοράσει ο καταναλωτής για ενεργειακό τζάκι

Οξειά και δρυς.

Ο καταναλωτής δεν πρέπει να αγοράσει ελιά, παρόλο που αυτή είναι βραδύκαυστη. Και αυτό διότι, η ελιά αυτή καθ΄αυτή δεν ζεσταίνει και δεν έχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη που έχει το δρυς και η οξεια.

Ακόμη επισημαίνεται πως, στο ενεργειακό τζάκι δεν επιτρέπεται η χρήση του πεύκου.

Ποια είδη καυσόξυλων θα πρέπει να αγοράσει ο καταναλωτής για ένα απλό κλασικό τζάκι

Όλα τα είδη καυσόξυλων: δρυς, πεύκο, οξειά, ελια. Αλλά τα πιο βραδύκαυστα είναι δρυς και η ελιά. Πιο εύκολα καίγονται το πεύκο και η οξειά.

Εάν κάποιος θέλει να αγοράσει καυσόξυλα τα οποία θα έχουν διάρκεια και θα καίνε θέρμανση, τότε θα πρέπει να αγοράσει την οξειά και δρυς.

Ακόμη ο καταναλωτής μπορεί να κάνει μιξ από όλα τα είδη καυσόξυλων :πεύκο, οξεία, δρυς και ελιά.