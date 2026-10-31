Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη | Εξαιρετικές εντυπώσεις από τα προγράμματα «Έναστρη νύχτα: ταξίδι από την Πούλια στον Αυγερινό»

Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική δράση «Έναστρη νύχτα: ταξίδι από την Πούλια στον Αυγερινό», που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη, στην Αγία Μαρία Φαγιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργική Ελλάδα 2026».

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έλαβαν χώρα, προσέλκυσαν 370 μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τοπικών σχολείων, προσφέροντας μια ξεχωριστή ευκαιρία γνωριμίας με την επιστήμη της Αστρονομίας, την τέχνη, τη μυθολογία και την τοπική πολιτιστική παράδοση που αφορά. Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική, ενώ η ενεργός συμμετοχή των παιδιών και η διενέργεια των δημιουργικών εργαστηρίων αφήγησης παραμυθιού, μελέτης μετωριτών και χαρακτικής ανέδειξαν την ποιότητα των βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων στα 3 επίπεδα του Μουσείου.

Δημιουργικότητα, διάδραση και ενεργός συμμετοχή

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Μουσείου, αναφέρεται: «Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι εμπειρίες από τη συμμετοχή των μαθητών και δασκάλων στα τρία εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία συνδύασαν την αφήγηση του παραδοσιακού ζακυνθινού παραμυθιού «Η Πούλια και ο Αυγερινός», τη χαρακτική και τις εικαστικές δημιουργίες με την εξερεύνηση των αστερισμών, των μετεωριτών και της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας: οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στις δραστηριότητες, συμμετέχοντας ενεργά σε παιχνίδια ρόλων, καλλιτεχνικά εργαστήρια, πειραματισμούς με τεχνικές χάραξης μήτρας αλλά και εκτύπωσης αστερισμών και δράσεις ανακάλυψης . Ιδιαίτερη σημασία είχε το πνεύμα συνεργασίας που αναπτύχθηκε, καθώς τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να εργαστούν από κοινού και να εκφράσουν ελεύθερα τη φαντασία τους.

Οι δημιουργικές κατασκευές και τα εικαστικά έργα που υλοποιήθηκαν από τη Μουσειοπαιδαγωγό Ζ. Νικητάκη, τον Ιδρυτή του Μουσείου Μετεωριτών Τ. Θεοδοσίου, τον Ζωγράφο/Χαράκτη Σ. Ανδρουτσάκη και τον Πρόεδρο του ΜΦΙΧ, Μουσειολόγο Κ. Στουπάθη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία-επιβεβαιώνοντας ότι η βιωματική προσέγγιση της γνώσης μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή, την πρωτοβουλία και τη δημιουργική έκφραση των μαθητών σε εποχές που το “εφήμερο” της εικόνας και της τεχνολογίας αδυνατούν. Παράλληλα, η άμεση επαφή με αυθεντικά δείγματα μετεωριτών της συλλογής του Μουσείου Μετεωριτών σε δημόσια επίδειξη έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την παρατήρηση και την προσωπική εμπειρία και πως οι διάφορες μορφές τέχνης μπορούν να αναδείξουν τη θέση του ανθρώπου στα αστρικά φαινόμενα.

Μια ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία

Ο απολογισμός της δράσης αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης του μουσείου με τη σχολική κοινότητα και της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείου μάθησης στην τοπική κοινότητα. Η συνάντηση της ζακυνθινής παράδοσης με την αστρονομία, τη μυθολογία και αρχαία μυθοπλασία, τη γεωλογία, τη χαρακτική και τις σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αλλά και χειροτεχνίας δημιούργησαν ένα πολυαισθητηριακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ένα σύνολο δημιουργικών εργαστηρίων σύγχρονου πολιτισμού στο οποίο η γνώση προσεγγίστηκε με τρόπο προσιτό, ευχάριστο και δημιουργικό.

Θετικά αξιολογείται, επίσης, η δυνατότητα των προγραμμάτων διαρκείας 90 + λεπτών και όχι τυπικά 40 λεπτών, να απευθύνονται σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών και εκπαιδευτικών αναγκών, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχικότητα-έξω από το σχολείο: στην καλλιέργεια της φαντασίας και στη συνεργατική μάθηση καθώς τα παιδιά δημιούργησαν φιγούρες, ασχολήθηκαν με τη ζωγραφική και τη χαρακτική, έδωσαν ονομάσίες με πρότυπα ηρώων της σύγχρονης εποχής, έπαιξαν κυνήγι θησαυρού και οικειοποίηθηκαν την αρχαία μυθολογία στην αστρονομία . Η ποικιλία των δραστηριοτήτων επέτρεψε στα παιδιά να προσεγγίσουν την ίδια θεματική μέσα από διαφορετικές μορφές έκφρασης , αναπόλησης εμπειριών και συναισθημάτων και ανακάλυψης επιστημονικών δεδομένων ή καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.

Το Μουσείο Χέλμη ενισχύει τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό του ρόλο

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της δράσης που σχεδίασε ο Μουσειολόγος Κ. Στουπάθης με τον Π. Χέλμη και τους Παιδαγωγούς σύμφωνα με τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και ειδικεύσεις, επιβεβαιώνει τον ρόλο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Χέλμη ως ζωντανού χώρου εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργίας στις δύσκολες εποχές επιχορηγήσεων του πολιτισμού σε μουσεία της Επαρχίας. Δεν είναι τυχαίο πως το μουσείο είναι μέλος του Διεθνούς συμβουλίου ICOM και ΝΕΜΟ Νetwork, έτη τώρα, προσκαλώντας τα τοπικά σχολεία σε ποιοτικές εκθέσεις, δρώμενα και παιχνίδια πολιτισμού. Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τη γνώση με την εμπειρία, το Μουσείο ενισχύει τη σύνδεσή του με την εκπαιδευτική κοινότητα και συμβάλλει στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ζακύνθου. Η μεγάλη απήχηση των τοπικών σχολείων όπως, το 60 και 5ο Δημοτικό Σχολείο, τα Δημοτικά Σχολεία Κάμπου, Αμπελοκήπων, Γερακαρίων, Κατασταρίου καθώς και το Ειδικό Σχολείο Μπόχαλης, η αποδοχή των προγραμμάτων, η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων και τα επιτυχημένα αποτελέσματα των εργαστηρίων αποτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία για τη συνέχιση ανάλογων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη ευχαριστεί τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους συντελεστές των προγραμμάτων για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συνεργασία και την υποστήριξή του».