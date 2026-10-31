Βήματα για τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στη Ζάκυνθο

•Συνάντηση του Σωματείου «Οι Ποπολάροι» με την Περιφέρεια, τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς

•Στο επίκεντρο η εξεύρεση κατάλληλου χώρου και η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Συνάντηση εργασίας για τη δημιουργία της πρώτης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο νησί, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έπειτα από αίτημα του Σωματείου ΑμεΑ Π.Ε. Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι».

Βασικά ζητήματα που τέθηκαν ήταν η εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη λειτουργία της δομής, καθώς και η δυνατότητα υποβολής πρότασης στην τρέχουσα Πρόσκληση ΙΟΝ70 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίησή της.

Πρόκειται για μια δομή που αποτελεί πάγιο αίτημα του Σωματείου, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. Η δημιουργία της θα μπορούσε να καλύψει μια σημαντική ανάγκη για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, προσφέροντας ένα πλαίσιο υποστήριξης που ενισχύει την αυτονομία και την αξιοπρέπειά τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο πρόεδρος του ΚΚΠΠΙΝ Διονύσιος Καμβάσης, ο πρόεδρος της ΠΟΜΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ Αντώνης Χαροκόπος, καθώς και ο πρόεδρος του Σωματείου «Οι Ποπολάροι» Μάριος Μπενίσης. Παρόντες ήταν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αναζητούνται χώρος και χρηματοδότηση

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν τα πρακτικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε η πρόταση να μπορέσει να προχωρήσει. Ειδικότερα, εξετάστηκε η εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη λειτουργία της δομής, καθώς και η δυνατότητα ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, συζητήθηκαν «η εξεύρεση κατάλληλου χώρου και οι δυνατότητες υποβολής πρότασης στην τρέχουσα Πρόσκληση ΙΟΝ70 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Ιονίων Νήσων», προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του έργου. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης και η επιλογή του κατάλληλου χώρου αποτελούν δύο βασικές προϋποθέσεις για να περάσει η προσπάθεια από το στάδιο των συζητήσεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Συνεχίζεται η προσπάθεια των «Ποπολάρων»

Από την πλευρά του, το Σωματείο «Οι Ποπολάροι» δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία της δομής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, «θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, διεκδικώντας την υλοποίηση μιας δομής που θα ενισχύσει την αυτονομία, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Η δημιουργία της πρώτης ΣΥΔ στη Ζάκυνθο αποτελεί αναγκαίο βήμα για μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα, φροντίδα και σεβασμό στα δικαιώματα όλων».

Γεωργία Καλαμαρά