Αποσύρεται το άρθρο 23 για τους Servicers από το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Αποσύρεται το άρθρο 23 από το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ιδιωτικό χρέος και servicers, που έχει προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης και του νικού κόσμου. Αυτό ανακοίνωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος λέγοντας προκλητικά:

«Φέραμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Βάζουμε κανόνες στους servicers. Θα τους βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας βούληση.

Βρήκατε να κολλήσετε σε ένα άρθρο και να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δημιουργείτε μία παραπλανητική εικόνα. Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι. Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Έχετε το θάρρος; Σας προκαλούμε. Σας προκαλούμε να τοποθετηθείτε. Έχετε πολιτικό θάρρος; Επιλέξτε».

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι των servicers δεν παρευρέθηκαν στη σημερινή (30.10.26) συνεδρίαση, αποφεύγοντας έτσι να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα τους έθεταν τα κόμματα για ζητήματα που αγγίζουν τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών.

Νίκος Παππάς: «Η μάχη για την απόσυρση του άρθρου 23 κερδήθηκε μέσα και έξω από τη Βουλή»

«Η μάχη για την απόσυρση του άρθρου 23 κερδήθηκε μέσα και έξω από τη Βουλή. Η κυβέρνηση ήθελε να δώσει στα funds τη δυνατότητα να «νομοθετούν» και να κάνουν από μόνα τους εξώσεις. Συνεχίζουμε τη μάχη για να καταργήσουμε τον “Ηρακλή” και να γίνει η σχετική Εξεταστική Επιτροπή» τόνισε σε δήλωσή του ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του κόμματος Νίκος Παππάς.

«Η μάχη για την απόσυρση του άρθρου 23 κερδήθηκε μέσα και έξω από τη Βουλή. Η κυβέρνηση ήθελε να δώσει στα funds τη δυνατότητα να “νομοθετούν” και να κάνουν από μόνα τους εξώσεις. Συνεχίζουμε τη μάχη για να καταργήσουμε τον “Ηρακλή” και να γίνει η σχετική Εξεταστική Επιτροπή» υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς.

Παππάς στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων / Οι servicers αγνοούν προσβλητικά το κοινοβούλιο, οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν δίκιο

Ο Νίκος Παππάς νωρίτερα, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, είχε απαιτήσει την άμεση απόσυρση του άρθρου 23, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα η διμερής σύμβαση ρύθμισης οφειλής να αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ανοίγοντας τον δρόμο για αναγκαστική εκτέλεση χωρίς προηγούμενη έκδοση διαταγής πληρωμής. «Αποσύρετε τώρα το άρθρο 23», τόνισε.

«Ανοίγετε τις θύρες για να γίνει Άγρια Δύση» η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προειδοποίησε, καταγγέλλοντας ότι θα μπορούν να προχωρούν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τον αποκλεισμό των Δικηγορικών Συλλόγων από την ακρόαση: «Καλούνται και δεν έρχονται οι servicers και ζητούν να παρευρεθούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και τους αποκλείετε».

Μιλένα Αποστολάκη: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε, να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μια διάταξη που επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος των δανειοληπτών» ανέφερε σε δήλωσή της η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη.

«Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλεπόταν ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποτελούσαν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας.

Είχε προηγηθεί η παρεμπόδιση της κλήσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να φιμωθεί η θεσμική αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, η οποία και επιβλήθηκε στην κυβέρνηση, μετά την παρέμβαση της αντιπολίτευσης και όσων φορέων τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη νομοθετική διαδικασία, πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα.

Η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή .Η κυβέρνηση οφείλει να τροποποιήσεις μια σειρά από διατάξεις που καθιστούν την σχέση οφειλέτη πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και θέσπισης αποτελεσματικών εγγυήσεων απέναντι στην αυθαιρεσία και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει» πρόσθεσε.

Δημήτρης Λυρίτσης: Η απόσυρση του άρθρου 23 δεν σβήνει τις κυβερνητικές ευθύνες

Από πλευράς του ο τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., Δημήτρης Λυρίτσης, σημείωσε τα εξής: Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και μόλις αυτή αποκαλύφθηκε τράπηκε σε άτακτη φυγή. Μπροστά στην κατακραυγή και στις αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου, των φορέων και της αντιπολίτευσης, αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23. Η υπαναχώρηση, όμως, δεν κρύβει τις πραγματικές προθέσεις της – ακόμη μεγαλύτερες εξουσίες στα funds και στους servicers, ακόμη λιγότερες εγγυήσεις για τους οφειλέτες.

Επιχείρησαν να περάσουν στα ψιλά μια διάταξη που μετέτρεπε το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης σε εκτελεστό τίτλο, ανοίγοντας τον δρόμο για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση, ή διαταγή πληρωμής. Απέκλεισαν μάλιστα από την ακρόαση την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Τώρα επιχειρούν να εμφανίσουν την αναδίπλωσή τους ως επίδειξη αποφασιστικότητας απέναντι στα funds. Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, όμως, αποτυπώθηκε στη διάταξη που οι ίδιοι κατέθεσαν.

Για την ΕΛ.Α.Σ., το θέμα παραμένει ανοιχτό. Έχουμε κάθε λόγο να αναμένουμε απόπειρα επαναφοράς της ίδιας ρύθμισης με άλλο περιτύλιγμα. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης, να πιέζουμε και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Χρέος μας είναι να παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί του κράτους δικαίου απέναντι στην αυθαιρεσία. Κάθε νέα απόπειρα θα μας βρει απέναντι».

Νέα Αριστερά: Η μάχη για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας δεν σταματά εδώ

«Η απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο η κυβέρνηση έδινε το ελεύθερο στις τράπεζες και τους servicers να διώχνουν χωρίς κανένα εμπόδιο και μονομερώς δανειολήπτες από τα σπίτια τους, συνιστά μια σημαντική νίκη.

Η μάχη ωστόσο για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας δεν σταματά εδώ. Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η εκποίηση ιδιωτικής περιουσίας και η διεύρυνση των ανισοτήτων προς όφελος των τραπεζών και των ισχυρών επιχειρηματιών στο real estate. Θα βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των αδύναμων δανειοληπτών, στο πλευρό των πολιτών και των νοικοκυριών που παλεύουν για αξιοπρεπή διαβίωση μακριά από τα νύχια τον αδηφάγων κορακιών του χρηματοπιστωτικού τομέα» επισήμανε η Νέα Αριστερά σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: avgi.gr